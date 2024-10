Cantantes argentinas Lwlo y Nashy Nashai presentan en Lima su tema ‘Me fui de aquí’

Lwlo y Nashy Nashai

Luego de ganarse la ovación del público abriendo los shows de Wos, Ysy A y DrefQuila en Lima, la artista argentina Lwlo sorprende con el nuevo single ‘Me fui de aquí', en colaboración con su compatriota y ganadora del reality musical ‘La Firma’ de Netflix, Nashy Nashai. Esta última visita Perú por primera vez y se unirán para dar un show gratuito este viernes.

Recordemos que Nashy Nashai ha sido recientemente fichada por sello Neon16 del productor Tainy, quien ha trabajado en las producciones más exitosas de artistas como Bad Bunny, Rosalía y Wisin & Yandel.

El show se realizará este viernes 11 de octubre, en ‘The Basement’ del Hotel Selina de Miraflores. Las puertas abrirán desde las 8:30 p.m. y aprovechando que es un día de Eliminatorias 2026, se transmitirá el partido Perú vs. Uruguay en pantalla grande, antes del primer show que se realizará a las 11 p.m.

La primera en presentarse será Nashy Nashai, para luego dar paso al showtime de Lwlo a las 11:35 p.m.

El single ‘Me fui de aquí' habla sobre el desapego y la necesidad de dejar atrás las relaciones que no nos suman. Al respecto, Nashy Nashai comentó: “Todos hemos estado alguna vez en una relación que no nos hace bien. Esta canción busca empoderar a las personas que necesitan un empujoncito para salir de esa relación que no es saludable”.

Además, compartió algunas palabras sobre su primera visita a la capital peruana: “Estoy muy contenta de visitar por primera vez Lima y poder compartir con Lwlo, una gran artista y amiga a la que rebanco”.

El aforo de ‘The Basement’ en Selina es limitado, por lo que la organización recomienda ir temprano al evento.

Sobre Nashy Nashai

Nashy Nashai, la ganadora del talent show “La Firma”, ha causado sensación en la industria de la música urbana. A sus 21 años, esta joven argentina ha impresionado a destacados artistas como Rauw Alejandro, Tainy y Nicki Nicole, lo que le ha valido un contrato con NEON16, el sello de Tainy y Lex Borrero.

Criada en el barrio de Soldati, Nashy ha estado rodeada de arte desde pequeña y también ha destacado en la actuación, ganando un Premio Hugo por su papel en “El Arrebato”. Su victoria en “La Firma” no solo representa un logro personal, sino también una oportunidad de colaborar con grandes productores de la música. Ella ha expresado su emoción por iniciar este nuevo capítulo y trabajar en nuevos proyectos musicales.

El concurso, que busca descubrir nuevas estrellas de la música urbana, fue creado por Tainy y Lex Borrero y se emitió en Netflix, atrayendo a una amplia audiencia. Nashy fue una de las cuatro finalistas que llegaron a la fase final en Miami, donde logró el codiciado contrato. Su historia es un testimonio del talento emergente en la música latina.