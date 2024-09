Isa Pantoja, hija peruana de Isabel Pantoja, fue operada de urgencia y lanza indirecta contra su madre

La hija peruana de Isabel Pantoja continúa internada.

Isa Pantoja, hija adoptiva de Isabel Pantoja y de nacionalidad peruana, ha atravesado un complicado momento de salud tras ser operada de urgencia por apendicitis el pasado 12 de septiembre. La joven de 28 años, que llevaba varios días sufriendo intensos dolores abdominales, compartió su experiencia en redes sociales.

Según relató, los malestares comenzaron el domingo 8 de septiembre, llevándola a acudir al hospital de El Puerto de Santa María, en Cádiz, donde inicialmente le diagnosticaron gases. Sin embargo, como los dolores continuaron, la hija de la reconocida cantante española decidió informar a sus seguidores sobre la evolución de su estado de salud.

“Me levanté con un dolor abdominal horroroso. Fue a más. Me dolía la boca del estómago, el estómago, y luego se me fue a toda la tripa. Me asusté un montón y, antes de tomar ningún medicamento, decidí ir al hospital. De verdad, lo estoy pasando fatal. Sé que son gases. Yo, de verdad, no sabía que dolían tanto”, señaló en sus redes.

María Isabel Pantoja es la hija adoptiva de la cantante Isabel Pantoja y la hermana de Kiko Rivera. Instagram/isapantojam

El jueves 12 de septiembre, Isa Pantoja volvió al hospital, donde fue ingresada de urgencia y sometida a una operación por apendicitis. Durante este crítico momento, la joven de 28 años ha contado con el incondicional apoyo de su esposo Asraf Beno, con quien contrajo matrimonio hace casi un año. Además, ha estado acompañada por Dulce, su niñera y figura materna, que ha estado a su lado en cada paso del proceso.

Isa Pantoja se pronuncia

Tres días después de su cirugía, Isa Pantoja ha optado por tranquilizar a sus seguidores mediante un comunicado en su cuenta de Instagram. En su mensaje, expresa su gratitud hacia quienes se han preocupado por ella y aclara su situación médica: “Gracias de corazón a todos aquellos que os habéis preocupado por mí. No me han podido dar el alta porque sigo recuperándome, ya que fue más complicado de lo que pensábamos en un principio. Espero ir a casa pronto”.

Además, la abogado aprovechó para enviar una indirecta a Isabel Pantoja y su hermano Kiko Rivera, quienes, al menos públicamente, no han mostrado preocupación por su estado de salud ni han visitado el hospital durante estos días: “En estos momentos es cuando te das cuenta de la gente que realmente está a tu lado y te quiere de verdad”.

Isa Pantoja se pronuncia tras ser operada de emergencia. Instagram/isapantojam

La distancia entre Isa Pantoja y su familia parece aumentar, con un resentimiento cada vez más evidente. Mientras Isa permanece hospitalizada, Kiko Rivera continúa compartiendo videos en Instagram de sus actuaciones en lugares como Fuensaldaña y Castilleja, el pueblo de su esposa. Aunque varios medios han indicado que Isabel Pantoja está al tanto del estado de salud de su hija y ha mostrado preocupación, la cantante no ha hecho comentarios públicos al respecto.

Isabel Pantoja se enteró de la operación

Después de una exitosa operación de apendicitis, Isa Pantoja se encuentra en buen estado de salud y pronto será dada de alta. Sin embargo, entre las numerosas llamadas que ha recibido para interesarse por su bienestar, hay una que no llegará: la de su madre, Isabel Pantoja. Según se comentó en el programa ‘Vamos a ver’, Antonio Rossi reveló que la cantante española se enteró de la operación a través de su hermano Agustín Pantoja, quien pasó todo el día intentando averiguar los detalles de la intervención y cómo había salido.

Rossi explicó que, una vez Agustín Pantoja supo que se trataba de una apendicitis y que la operación había sido exitosa, le informó a Isabel Pantoja después de cenar, restándole importancia al asunto: “Le dijo que estaba bien y no hubo más conversación”. Además, señaló que la intérprete de “Marinero de luces” no tiene teléfono móvil, lo que dificulta cualquier contacto directo con su hija. Agustín se encargó de decir a dos personas que le mantuvieran informado si ocurría algo más.

El periodista también destacó que esta situación no es nueva, describiendo la relación entre Isa y su madre como “fría, distante y casi rota”, algo que no sorprende y que probablemente evitará cualquier tipo de contacto entre ambas.

Isabel Pantoja no visitó a su hija Isa Pantoja, pese a que se sometió a una delicada operación.