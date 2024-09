Convocatoria laboral para personas sin experiencia: postula mañana jueves solo con CV y DNI

Un grupo de personas, entre jóvenes y adultos mayores, participa de una de las convocatorias organizadas por el Ministerio de Trabajo en Lima Metropolitana. (MTPE)

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) informó, mediante sus redes sociales institucionales, que mañana jueves 12 de septiembre habrá una convocatoria laboral en la que podrán participar cientos de ciudadanos en busca de reisentarse al mercado formal u obtener su primera oportunidad en planilla.

Los postulantes no necesitan tener experiencia previa para ser parte del proceso de selección y el único requisito es que haya terminado la secundaria. Se conoció que los elegidos firmarán contrato e ingresarán a planilla, lo que les permitirá gozar de beneficios de ley como la CTS (Compensación por Tiempo de Servicio) y vacaciones.

“¡200 vacantes laborales en #JuevesDeChamba! Ven al Centro de Empleo de Lima Metropolitana este 12 de setiembre y postula a las vacantes de empleo como cajeros (as) y reponedores (as) part time en PlazaVea. Solo necesitas traer tu CV y documento de identidad”, publicó el MTPE en su fanpage.

Cientos de personas, entre peruanos y extranjeros, tendrán la posibilidad de acceder a un trabajo formal que les permita ingresar a planilla. (MTPE)

El horario de atención será de 9 de la mañana a 1 de la tarde en el Centro de Empleo de Lima Metropolitana, que está ubicada en la avenida Salaverry n.° 655, en el distrito de Jesús María (la referencia es a escasos metros de la sede central del Ministerio de Salud).

Los puestos disponibles serán para cajeros (as) y reponedores (as) part time, para lo cual se requiere que el o la postulante solo tenga secundaria completa y no es necesario que tenga experiencia, aunque de tenerlo también puede ser parte de esta convocatoria de trabajo.

Postulación vía correo

El Ministerio de Trabajo también informó que tiene vigente otra convocatoria laboral hasta el viernes 13 de septiembre para los interesados en trabajar para el Grupo Nuovo Profil. Se puede postular a este enviando su CV vía correo electrónico y sin necesidad de apersonarse a alguna sede en específico.

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) abrió varias convocatorias laborales para esta semana.

“Si buscas insertarte al mercado laboral, ¡esta es tu oportunidad! Postula a una de las vacantes para trabajar en Nuovo Profil. Envía tu CV al correo centrodeempleolm@trabajo.gob.pe, con el asunto “NOMBRE DE PUESTO AL QUE POSTULAS-EMPRESA” (en mayúscula) y acércate a tu próximo empleo”, compartió el MTPE en Facebook.

Estos son los puestos vacantes y los requisitos de postulación:

Asesores (as) de ventas: mínimo de 1 año de experiencia como ayudante en el puesto (indispensable), disponibilidad inmediata, disponibilidad para capacitarse en Lima y laborar en Pataz, La Libertad - Trujillo.

Encargados (as) de almacén para empresa textil: mínimo 1 año de experiencia en el puesto, técnico en administracion, logística o afines, conocimiento en fichas kardex (indispensable), conocimiento en manejo de inventario y residir en san Juan de Lurigancho o distritos aledaños.

Esta es una gran oportunidad para cientos de personas, quienes pueden ingresar o reinsentarse al mercado laboral. (Andina)

Encargados (as) de tiendas físicas para empresa de vitaminas: mínimo 2 años de experiencia en el puesto, bachiller en administración, marketing o afines y disponibilidad para ir a Lima norte y San Juan de Lurigancho.

Impulsadores(as) con experiencia para Lima: mínimo 1 año de experiencia en puntos de ventas, boticas, farmacias, etc., estudios técnicos sin concluir y secundaria completa.

Vendedores (as) de tienda de moda urbana: mínimo 3 meses de experiencia en ventas de tienda o retail, secundaria completa, conocimiento básico-intermedio de Office y conocimiento en el estilo streetwear y surf shop.

Analista de prendas en DDP para empresa textil: mínimo 3 años de experiencia en el puesto, universitario o técnico en Ing. Industrial, Ing. Textil, Diseño de moda o afines, conocimiento de estampados (técnicas y rutas), conocimiento de inglés y conocer acciones de telas de tejido de punto y plano.

Cabe señalar que de asunto en el correo se debe colocar el puesto al postula, seguido de la palabra ‘NUOVOPROFIL’, para que le sea más sencillo al reclutador.

Más puestos de trabajo

En su fanpage, el MTPE también comunicó sobre la posibilidad de postular hasta el viernes 13 de septiembre para acceder a uno de los puestos vacantes en las empresas Sentrix, CASEVIP y GTH Consulting S.A.C.

El MTPE, además, entregará a los participantes de forma completamente gratuita el certificiado único laboral (CUL). (Ministerio de Trabajo)

“Envía tu CV al correo centrodeempleolm@trabajo.gob.pe con el asunto “NOMBRE DE PUESTO AL QUE POSTULAS-EMPRESA” y acércate a tu próximo empleo”, publicó el Ministerio de Trabajo. Esto son los cargos disponibles:

Operarios (as) de saneamiento limpieza: secundaria completa, con o sin experiencia y disponibilidad para trabajar en turnos rotativos.

Agente de seguridad: mínimo 6 meses de experiencia certificada o licenciado del ejército del Perú, secundaria completa, presentar antecedentes policiales, penales y judiciales, no tener deudas electorales ONPE y disponibilidad para laborar en un turno de 8 horas y 12 horas.

Vacantes para conductoras

En su redes sociales, el Ministerio de Trabajo informó sobre otra convocatoria con 50 vacantes para sumarse al equipo de La Calera y Little Caesars Pizza. Se podrá postular hasta este viernes 13 de septiembre.

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) anunció a través de sus redes sociales oficiales la Megaferia del Empleo. (Andina)

El horario de atención será de 9 de la mañana a 1 de la tarde en el Centro de Empleo de Lima Metropolitana, el mismo que está ubicado en el distrito de Jesús María.

Las personas interesadas en la convocatoria deben presentarse con su DNI y CV. Hay puestos disponibles de conductoras de reparto y para ser miembro de equipo part time y full time.

Los requisitos para conductoras de reparto son: DNI vigente, licencia de conducir A1 o AIIA o AIIB y con o sin experiencia en el puesto.

En tanto, para ser miembro de equipo se requiere: DNI vigente, disponibilidad para laborar en horarios rotativos, experiencia en atención al cliente, restaurante, fast food o retail (deseable).