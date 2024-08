Audiencia a Nicanor Boluarte: Poder Judicial evaluará prisión preventiva para el hermano de presidenta

Abogado de Nicanor rechaza pedido de Fiscalía

El abogado de Nicanor Boluarte, Luis Vivanco, aseveró que el Ministerio Público no puede solicitar un control de convencionalidad y que este pedido sería además de corte político.

“La Fiscalía no puede descalificar la vigencia de una norma porque opina que los congresistas son criminales, son delincuentes o son investigados. Ese no es un argumento. Nos guste o no, el Congreso es un poder legítimo que nos representa a todos”, indicó.