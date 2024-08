Magaly Medina en América TV: Los motivos de su inesperada visita a los estudios de Pachacámac

Magaly Medina visita los estudios de América Televisión y desata comentarios. | América TV

Magaly Medina ha generado una ola de especulaciones tras su reciente visita a las instalaciones de América TV el miércoles 7 de agosto. A través de sus historias de Instagram, la periodista de espectáculos compartió con sus seguidores un video donde se le ve recorriendo los estudios de Pachacámac, acompañada por Patrick Llamo, productor de ‘Magaly TV La Firme’, y Ney Guerrero, asesor de la producción general del grupo ATV.

La visita de Magaly Medina al canal de competencia no pasó desapercibida, y rápidamente los internautas comenzaron a especular sobre un posible cambio de canal, considerando que su contrato con ATV vence en diciembre de 2024. Sin embargo, la conductora fue enfática al negar tales rumores, afirmando que no tiene intención de abandonar ATV, un canal que considera su casa y que le brindó su primera oportunidad televisiva.

A pesar de su aclaración, Medina prefirió no revelar los motivos específicos de su visita a América TV, lo que ha dejado a muchos con la intriga. “No lo puedo decir, lamentablemente tengo que guardar un silencio discreto sobre el porqué de mi visita a Pachacámac”, comentó durante su programa de espectáculos. No obstante, no escatimó en elogios hacia la infraestructura y los equipos de América TV, calificándolos como “envidiables”.

¿Qué hacía Magaly Medina en América TV?

Debido a que Magaly Medina fue acompañada por destacados representantes de ATV durante su visita a las instalaciones del canal 4, Ric La Torre especuló que la conductora podría haber acudido a los estudios de América TV con el permiso de la Sociedad Nacional de Radio y Televisión. Esto, porque aparentemente estaría grabando un spot para la Teletón 2024, un evento benéfico programado para el 13 y 14 de septiembre, donde diversas figuras de distintos canales se unirán en apoyo a una causa solidaria.

Esta teoría cobró fuerza con la aparición de Maju Mantilla, conductora de ‘Arriba Mi Gente’ de Latina TV, en las instalaciones de América TV. La exreina de belleza se tomó fotografías con algunos trabajadores del canal 4 y, posteriormente, posó junto a Valeria Piazza en lo que parecía ser la grabación de un comercial. Al ver estas imágenes, Ric La Torre comentó:

“Magaly no es la única, Maju Mantilla también estuvo en América TV para grabar un spot con Valeria Piazza. ¿Qué está pasando? Al parecer, están grabando los promocionales de la Teletón, que arranca en un mes y medio. Por eso, las figuras de otros canales están llegando a las instalaciones de Pachamac a grabar. En este caso, hoy [7 de agosto] le tocó grabar a Maju Mantilla de Latina, y a Magaly Medina de ATV”, señaló.

Posteriormente, Ric La Torre indicó que Magaly Medina podría convertirse en el “ancla” de su canal en la Teletón 2024, es decir, su representante. “Como Gisela ya no pertenece a América, ya no puede ser el ancla. Este año, el ancla de Latina sería Maju Mantilla y, por parte de ATV, Magaly”, comentó el conocido influencer de espectáculos.

Samuel Suárez apoya toería

El periodista Samuel Suárez, creador de Instarándula, también se animó a especular las posibles razones por las que Magaly Medina visitó los estudios de América TV. Al igual que Ric La Torre, el hombre de prensa cree que la ‘Urraca’ podría ser la nueva figura principal de la Teletón, dado que Gisela Valcárcel ya no pertenece al canal 4 y ahora se encuentra sin casa televisiva.

“Si esto es verdad, Gisela se estará jalando de los pelos. Es extraño porque han estado Maju Mantilla y Valeria Piazza, podría ser una grabación para la Teletón. Yo he sido reportero en su momento y sé que se juntan para hacer una serie de spots anunciando la Teletón [...] Gisela ya está fuera del mapa televisivo, se especula que será parte de Latina, pero no sé sabe todavía, por lo que es probable que no participe en la Teletón de este año”, comentó Samuel Suárez desde su plataforma.

Además, Samuel Suárez recordó al público que Magaly Medina había mencionado en alguna ocasión que no formaba parte del evento benéfico debido a una prohibición impuesta por Gisela Valcárcel. Esta restricción surgió a raíz de sus constantes conflictos televisivos, lo que había generado tensiones entre ambas figuras en el pasado.

Extrabajadora de América TV da más detalles

Pati Lorena, extrabajadora de América TV y GV Producciones, mencionó otra hipótesis que explicaría la presencia de Magaly Medina en el canal 4. De acuerdo con la productora de contenidos, la ‘Urraca’ estuvo en Pachacamac para grabar una campaña de la Sociedad Nacional de Radio y Televisión.

“Resulta que están haciendo una campaña llamada ‘Apagón televisivo’, que es para dar paso a la televisión digital. ¿Cómo les digo en cristiano? Tu antena de conejo bótala porque ya no te va a servir. Por eso están grabando estos spots. Por ejemplo, Maju y Verónica Linares ya grabaron creo, han grabado como que se quedaron sin trabajo, pero luego dirán que no porque la televisión sigue. No es que se están jalando a Magaly”, comentó.

