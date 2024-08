Bomberos fueron captados usando ambulancia para trasladar cajas de cerveza en Pucallpa

Las imágenes difundidas en redes sociales provocaron fuertes reacciones, exigiendo respuestas de las autoridades locales y del Cuerpo de Bomberos. (TVPerú)

En la ciudad de Pucallpa, un video difundido en redes sociales provocó un fuerte revuelo entre la comunidad local y nacional. Las imágenes captadas por un ciudadano muestran a un bombero uniformado en compañía de dos personas no identificadas, cargando cajas de cerveza en una ambulancia perteneciente a la Compañía de Bomberos de Pucallpa. El incidente, registrado en pleno centro de la ciudad, generó diversas reacciones sobre el uso indebido de recursos públicos destinados a la atención de emergencias.

Los comentarios de los cibernautas no se hicieron esperar. La mayoría de ellos cuestiona la falta de supervisión y control sobre el uso de los recursos públicos, en particular aquellos destinados a la atención de emergencias. Muchos exigen una respuesta inmediata de las autoridades locales y de la propia Compañía de Bomberos de Pucallpa, para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes. Hasta el momento, ninguna autoridad no emitió un comunicado oficial sobre el incidente.

En 2022, el GOREU manifestó su disposición para dotar a los bomberos de Pucallpa con Equipos de Protección Personal (EPP) y otros insumos necesarios para su labor. No obstante, el proceso se ha visto ralentizado por la falta de proveedores que cumplan con los requisitos legales establecidos para la contratación pública. Según Miguel Romero Carrillo, Gerente de Desarrollo Social del GOREU, el Comandante de la Compañía de Bomberos de Pucallpa, José Pretel, conoce de esta problemática y ha presentado una lista de posibles proveedores, aunque ninguno cumple con las exigencias requeridas.

Importancia del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú

Bomberos de Pucallpa fueron captados en un video utilizando una ambulancia para transportar cajas de cerveza. (Composición: Infobae / Andina /captura)

El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP) desempeña un rol fundamental en la seguridad de la población, no solo en situaciones de incendio, sino también en rescates y emergencias médicas. Integrado por voluntarios que dedican su tiempo y esfuerzo a la protección de vidas y bienes, este cuerpo se enfrenta a diversas dificultades, entre ellas la falta de recursos y equipamiento adecuado para llevar a cabo sus labores.

A pesar de los desafíos, los bomberos continúan siendo un pilar esencial en la respuesta a emergencias en todo el país. Para aquellos interesados en formar parte de este grupo, el CGBVP ofrece programas de capacitación diseñados para desarrollar las habilidades necesarias en situaciones de emergencia, desde incendios hasta rescates y primeros auxilios.

Beneficios y retos de ser bombero en el Perú

Bomberos voluntarios del Perú (Andina)

Ser bombero en el Perú no solo representa un compromiso con la comunidad, sino que también conlleva ciertos beneficios otorgados por el Estado y otras instituciones. Entre estos se incluyen becas educativas, acceso al Seguro Integral de Salud (SIS), atención médica en casos de emergencia, pasaje gratuito en transporte público, pensiones de gracia excepcionales, y otros beneficios derivados de convenios con el sector privado.

Sin embargo, estos beneficios contrastan con las realidades operativas que enfrentan muchos cuerpos de bomberos en el país. La falta de equipamiento adecuado, la precariedad de los recursos disponibles y las dificultades para acceder a los fondos necesarios para su adquisición son problemas recurrentes. Estos factores ponen en riesgo la capacidad de respuesta de los bomberos ante emergencias, situación que cobra mayor relevancia a la luz del reciente incidente en Pucallpa.

La situación actual del Cuerpo de Bomberos de Pucallpa, marcada por el incidente de la ambulancia y las dificultades en la adquisición de equipos, refleja los desafíos más amplios que enfrenta esta institución en todo el país.