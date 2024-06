Yahaira Plasencia al enterarse que su hermano no cumple económicamente con sus hijos: “Yo no me hago responsable”. | Amor y Fuego.

En una reciente entrevista con el programa ‘Amor y Fuego’, la reconocida salsera Yahaira Plasencia se distanció de las controversias que envuelven a su hermano Jorge Plasencia, quien enfrenta demandas por no cumplir con las pensiones de sus hijos. Ante las preguntas del reportero sobre este delicado asunto, la cantante fue clara en afirmar que esos problemas no le competen.

“Yo soy su hermana, él es mi hermano y cada uno está en sus cosas,” manifestó la artista, subrayando que cada persona es responsable de sus propios actos. La ‘Patrona’, como es conocida en el mundo de la música, insistió en que las cuestiones relacionadas con la manutención de los hijos de Jorge deben ser discutidas directamente con los involucrados. “Tienes que hablar con ella y con Jorge, ellos son los padres. Son cosas de mi hermano. Yo no me hago responsable. Yo no me meto ahí,” añadió.

El contexto de estas declaraciones se debe a las acusaciones hechas por Olenka Mejía, quien afirmó que Jorge solo contribuye con S/ 450 mensuales a su hijo, una suma que considera insuficiente. Otra madre de uno de los hijos de Jorge también ha exigido un aumento en la pensión, argumentando que el dinero proporcionado no es suficiente para cubrir las necesidades del menor.

Yahaira Plasencia dijo adiós a la conducción de 'Al Sexto Día'.

Al enterarse de las acusaciones en su contra, Jorge Plasencia llamó a ‘Amor y Fuego’ para admitir su irresponsabilidad respecto a su segundo hijo. Su admisión provocó la ira de la conductora Gigi Mitre, quien no dudó en tildarlo de sinvergüenza y lo criticó duramente por su comportamiento. “No te escondes, pero no los ves, das la cara en televisión porque te están ridiculizando. Te debería dar vergüenza salir a decir que no soy un padre presente,” expresó.

Rodrigo González, compañero de la conductora de ‘Amor y Fuego’, también cuestionó a Jorge sobre su ausencia en la vida de su hijo, a lo que Jorge respondió: “Porque he sido completamente un irresponsable. Yo no te voy a mentir.” Esta respuesta solo intensificó la furia de Gigi Mitre, quien lo increpó sobre su conocimiento del uso de preservativos para evitar traer más hijos al mundo sin poder mantenerlos adecuadamente. “Úsalo, deberías porque vas a seguir trayendo hijos al mundo y vamos a seguir viendo este dejavú y tú sinvergüenza dices que llamas para decir: ‘reconozco’,” sentenció.

Yahaira Plasencia se molestó por los reclamos de Jazmín Pinedo. América TV

Yahaira Plasencia entrevistará al Cuto Guadalupe

En un sorprendente giro de acontecimientos, la salsera Yahaira Plasencia invitó a Cuto Guadalupe, tío del reconocido futbolista Jefferson Farfán, a participar en su popular podcast, ‘Hablando con la Yaha’. Esta colaboración inesperada ha captado la atención de los seguidores de ambos, especialmente tras la declaración del propio Cuto, quien había manifestado estar dispuesto a asistir siempre y cuando recibiera una invitación formal.

El adelanto del episodio promete ser explosivo, pues el exfutbolista Cuto Guadalupe no dudó en confrontar a Yahaira Plasencia por un comentario despectivo que ella hizo en el pasado, cuando era pareja de Jefferson Farfán. En un fragmento del podcast, Cuto expresa su molestia: “Tú dices: ‘a ese señor no lo conozco, ni lo conozco al señor (...) Tú me declaraste la guerra’”. Este enfrentamiento directo ha generado una gran expectativa entre los seguidores de ambos personajes.

El contexto de esta confrontación se remonta a los tiempos en que Yahaira y Jefferson Farfán mantenían una relación sentimental. Durante ese periodo, Yahaira había hecho un comentario que fue percibido como despectivo hacia Cuto Guadalupe, lo que provocó tensiones entre ellos. Ahora, en su podcast, Yahaira tiene la oportunidad de aclarar y discutir abiertamente este episodio con Cuto.

Cuto Guadalupe frente a frente a Yahaira Plasencia. (Instagram)