Ethel Pozo afirma que su esposo no visita discotecas, mientras Brunella Horna revela que Richard siempre sale solo: “Qué fea relación”. (Captura: Magaly TV La Firme)

Fuertes declaraciones. En la última emisión de ‘Magaly TV La Firme’ del 15 de mayo, la conductora no dudó en criticar a Brunella Horna por sus comentarios sobre la vida nocturna de su esposo, el excongresista Richard Acuña. La discusión se inició a raíz de los comentarios de Ezio Oliva, quien admitió haber salido de fiesta sin su esposa Karen Schwarz.

Ante ello, Ethel Pozo y la joven empresaria entraron en debate sobre si dejarían o no que sus esposos salieran solos a divertirse. La hija de Gisela Valcárcel negó rotundamente la idea, afirmando que no le gustaría que su pareja esté solo en la discoteca.

Sin embargo, la opinión de Horna fue totalmente contraria, expresando que no le incomoda en absoluto que el padre de su primogénito salga solo a pasar un buen momento con sus amistades, incluso después de los partidos de fútbol, ya que siempre lo hace.

Brunella explicó: “Tengo siete años de relación, Ethel recién tiene dos. Richard siempre se va después de jugar o de ver el partido de la Vallejo, gane o pierda, se va a la discoteca. Y eso es normal”. Estas declaraciones no pasaron desapercibidas para Magaly Medina, quien cuestionó abiertamente la relación de la pareja, generando un intenso debate en su programa.

En un inicio, la periodista tildó hasta de ‘Geisha’ a la modelo, por el comentario que hizo sobre las salidas de su esposo. “Miren lo que dice la que no piensa, ¿no? Porque ella no piensa cuando habla. Ella no tiene, pues, su cabecita, no le da para mucho. Pero, sin embargo, se la da de, ‘ay, lo que pasa es que tú tienes dos añitos recién con Julián y yo con Richard, tengo siete años’. Y habla como la muy experimentada, ¿no? Siete años no ha estado casada. Creo que acaba de casarse hace un año y pico, ¿no? Brunella. Pero, sin embargo, habla como si fuera ya una mujer que tiene mucho tiempo de casada y que tiene un hogar sumamente estable”, dijo en un inicio.

Medina señaló: “Ósea, él se casó con ella, pero él sigue yendo a hacer lo que hacía siempre. Es como los hombres que van a las pichangas todos los sábados, como lo que hacía Miyashiro con sus pichangas. Acuérdense. Y dicen, no, que yo lo conocí, que él se va a la pichanga todos los sábados. Él se desaparece los sábados”, mencionó la periodista.

Magaly Medina criticó a Brunella Horna

Además, Magaly Medina manifestó su opinión sobre lo que ocurre con Brunella Horna que acepta este tipo de comportamientos en su relación: “Pero si así lo aceptaste, esos fueron los términos implícitos de tu relación. Ok, te aguantas, pues, porque también querer cambiar luego esa situación. Pero ya eso depende. Es personal. Depende de la persona que en vez de irse con sus amigos después del partido, gana o pierda a las discotecas, como si fueras un chico soltero. Ya esa es cuestión de cada cual, inmadurez de cada persona. Pero bueno”, aseveró.

La periodista expresó su desconcierto ante la idea de que alguien decida divertirse solo, especialmente los fines de semana, yendo a discotecas. Añadió:“Yo no entiendo que si una persona decidió amar a otra, convivir con otra, hacer una relación con otra persona, o sea, tenga que irse a divertir solo. O sea, sobre todo eso, fines de semana, una discoteca. Yo de verdad no lo entiendo, no lo consigo, en mi cabeza no me va. Ahora, yo no soy europea, pues de repente en Europa eso se ve muy bien, eso se ve lindo, pero...”, sostuvo.

“No sé, a mí me ha sentado pésimo ese Oliva con sus comentarios y encima la otra también, ¿no? Pero oye, qué fea relación, ¿no? Lo que acaba de decir y ya ni siquiera se ha dado cuenta lo que ha dicho Brunella, que el *Richard dice, se va después de jugar, que cada vez que va a haber un partido en la Vallejo, gane o pierda, se va a la discoteca. Claro, ustedes saben cómo son la vida de los jugadorazos, ¿no? Ellos toda la vida es discoteca”, mencionó.