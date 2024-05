Nicanor Boluarte no se acogerá a la colaboración eficaz, asegura su abogado Luis Vivanco

Abogado de Nicanor Boluarte descarta que hermano de presidenta se acoja a la colaboración eficaz | RPP TV

Tras haber permanecido todo el fin de semana encarcelado, las imputaciones contra Nicanor Boluarte tienden a volverse cada vez más serias. Ahora no solo se le sindica como uno de los principales dirigentes de una presunta organización criminal conformada por prefectos y subprefectos que son motivos de investigación de la Fiscalía en el caso ‘Los Waykis en la Sombra’; sino que diversos testimonios lo ubican en reuniones junto a su hermana la presidenta Dina Boluarte en las que se pretendía conocer de manera ilícita el desarrollo de las investigaciones del EFICCOP en su contra.

Pese a estas imputaciones de gravedad, el abogado defensor de Nicanor Boluarte insistió en la inocencia de su patrocinado, alegando que la medida que se había desplegado en su contra corresponde a un abuso y es injustificada. En una entrevista para RPP, el abogado Luis Vivanco afirmó que, incluso estando en la situación en la que el hermano de la presidenta se encuentra, ha descartado acogerse a la colaboración eficaz, pues “es inocente”.

“No (considero la colaboración eficaz), bajo ningún concepto; porque la colaboración supone que uno acepta cargos. Y en este caso concreto, mi patrocinado no tiene ningún cargo que aceptar”, aseveró el abogado de Nicanor Boluarte.

Luis Vivanco, abogado de Nicanor Boluarte apeló a decisión del PJ

Asimismo, aclaró que el pedido de detención preliminar por 10 días que pesa en contra del hermano de la presidenta del Perú corresponde a una medida que considera “arbitraria e ilegal”; pues para el caso de su patrocinado “Nicanor tiene casa, tiene esposa, tiene familia, tiene trabajo; y a pesar de todo ello, el Juzgado y la Fiscalía consideran que se va a fugar”.

Hermano y abogado de la presidenta durante la audiencia de control de identidad. Foto: Poder Judicial

Lo que el abogado del hermano de Dina Boluarte no quiere detallar es que durante las diligencias trascendió que el señor Boluarte se había mudado recientemente. Pese a ello, Vivanco insistió en su versión y anunció que había apelado a la medida impuesta por el juez Richard Concepción Carhuancho de detención preliminar por 10 días, que ahora se encuentra cumpliendo.

“La detención ha sido apelada, ya se presentó la apelación y estamos esperando que el juzgado conceda la apelación y eventualmente la eleva a una sala para poderla discutir en una audiencia pública”; aseveró. Además, no descartó que el próximo movimiento del EFICCOP en contra de su cliente sería el requerimiento de prisión preventiva. Por ello, advirtió ya estarse preparando.

“En estos casos, siempre sucede que después de la detención preliminar, viene una medida de prisión preventiva, yo estoy casi convencido que eso es lo que va a suceder”, afirmó.

Descarta que Dina Boluarte y Nicanor Boluarte se hayan reunido

La situación de los hermanos Boluarte Zegarra parece complicarse con la detención del abogado Mateo Castañeda. | Fotocomposición Infobae Perú (Camila Calderón) / Felipe Restrpo / Presidencia / GEC

Por otro lado, Vivanco aseveró que la Fiscalía de la Nación había considerado de manera errada las imputaciones en contra de su defendido, al afirmar que si las imputaciones tienen que ver con la coacción de “un prefecto para que él, contra su voluntad, recabe firmas, no estamos en el ámbito de un delito de tráfico de influencias. (...) Puede ser que esté mal tipificado. O sea, estamos admitiendo la posibilidad de que, sobre la base de una imputación mal tipificada, se haya metido presa a una persona”.

“Yo entiendo la preocupación de los periodistas sobre lo que hizo o no hizo. Y es legítima, pero como abogado, mi preocupación en este momento el señor está justa o injustamente privado de su libertad, y eso es un abuso”, afirmó, además de aclarar que Nicanor Boluarte se encuentra incomunicado y que, hasta la fecha, no ha interactuado con la presidenta Dina Boluarte; aunque sí considera que “siendo un familiar cercano tiene que haber un nivel de preocupación (por parte de su hermana), lo que no hay es comunicación y no puede haber tampoco, así quisiera, la presidenta”.