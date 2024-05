Mónica Cabrejos se identifica con el pasado de Ely Yutronic y responde al reportaje de Magaly Medina

Mónica Cabrejos Defiende a Ely Yutronic frente a críticas tras reportaje de Magaly Medina. | Difusión

Mónica Cabrejos ha salido en defensa de Ely Yutronic tras ser el foco de atención en un reportaje emitido por Magaly Medina en su programa de espectáculos, que hacía mención a sus inicios como modelo y anfitriona antes de consolidarse como periodista de ATV.

La recordada presentadora de ‘Al Sexto Día’, con una mirada crítica hacia las reacciones que suscitó este informe, instó a dejar de lado los prejuicios y valoró positivamente el recorrido de su colega, considerando que su trayectoria es una muestra de superación personal y profesional.

En una entrevista reciente, la también psicóloga y escritora compartió sus pensamientos sobre el hecho de que la popular ‘Urraca’ haya incluido a su compañera, entre otras figuras del espectáculo como Karla Tarazona, Tula Rodríguez, Mariella Zanetti, y Gisela Valcárcel, resaltando los comienzos de cada una en el mundo de la farándula.

Magaly Medina le responde a Ely Yutronic en Magaly TV La Firme. ATV

“A nadie le tiene que incomodar sus inicios, todo lo contrario, uno tiene que estar orgulloso de quién es porque nadie debe juzgar la historia de otro”, afirmó Cabrejos.

Mónica Cabrejos sobre el reportaje a Yutronic

Subrayó que la historia de Ely Yutronic es particularmente admirable, pues refleja no solo su esfuerzo y educación, sino también la lucha contra prejuicios y estereotipos en una industria dominada por el machismo.

“A mí siempre me gustó el trabajo de Ely, ahora la admiro más porque no solo le ha costado, su esfuerzo y educación tener el lugar que tiene ahora, si no le ha costado también, imagino, derribar muchos mitos respecto a la credibilidad de una periodista mujer”, resaltó a Trome.

Mónica Cabrejos opinó de la polémica entre Ely Yutronic y Magaly Medina. (Difusión)

Contrario a las especulaciones en redes sociales que sugieren que el reportaje de Medina tenía la intención de incomodar a mujer de prensa, Cabrejos opinó que el objetivo era mostrar el lado más humano de la periodista, desmitificando la imagen seria que normalmente proyecta en pantalla.

“No creo que Magaly lo haga para hacerla sentir incómoda, sino para mostrar el lado humano, algo que no se sabía de ella porque uno la ve como periodista muy seria”, explicó.

Identificada con sus inicios en TV

Para Cabrejos, es fundamental celebrar que las mujeres alcancen sus sueños y rompan barreras, usando su propia experiencia como ejemplo de superación frente a críticas y prejuicios.

En esa línea, también criticó la mentalidad conservadora que todavía prevalece en ciertos sectores de la sociedad, haciendo referencia a casos como el de Fiorella Retiz, quien ha enfrentado dificultades para encontrar trabajo en televisión debido a estigmas sociales.

Ely Yutronic y su pasado como modelo hot y chica reality en Chile. Magaly TV La Firme.

“Todavía hay gente que habla de mi pasado con la intención de desmerecerme, pero eso no habla de mí sino de la gente que no tiene la capacidad de evolucionar. Ojalá este pase más en nuestro país con chicas, porque eso derriba más mitos del machismo”, señaló.

¿Qué le respondió Ely Yutronic a Magaly Medina?

Ely Yutronic respondió firmemente a Magaly Medina después de que esta última expusiera su pasado como modelo y participante de reality show en Chile.

Durante una emisión reciente de ‘ATV Noticias: Edición Central’, Yutronic aprovechó algunos minutos para dirigirse directamente a la controversia generada por un reportaje que sacó a la luz imágenes de su trabajo previo en el país sudamericano.

“Me siento tan agradecida con ustedes, no se lo pueden imaginar y mi familia también. Durante estos 5 años casi 6, quienes conocen mi carrera, saben que he trabajado como reportera, como periodista y conductora de noticias. Trabajé en tiempo de pandemia, de protestas, ha sido de mucho esfuerzo. Todo lo que he logrado ha sido por mérito y por trabajo”, expresó.

Ely Yutronic responde a Magaly Medina al revelar su pasado de modelo hot en Chile. ATV.

La joven afirmó que su trayectoria anterior formaba parte de su esfuerzo por financiar sus estudios de periodismo en Europa. Yutronic, quien llegó a Perú en 2019, expresó gratitud hacia el país que ahora considera su segundo hogar.