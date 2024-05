Se vestía elegante para robar en buses del Corredor Azul: sujeto es detenido en San Isidro

Video: 24 Horas

La intervención oportuna de los serenos del distrito de San Isidro, en Lima, permitió capturar a un delincuente que robó un celular en un bus del corredor azul. El incidente comenzó cuando la víctima, al notar que su teléfono había sido sustraído, solicitó asistencia, lo que propició la pronta reacción de los transeúntes y posteriormente de los serenos.

Según informó la joven en el programa 24 Horas, ella se encontraba formada en la fila para poder abordar uno de los buses de transporte en la cuadra 17 de la avenida Arequipa cuando se percató que la conexión Bluetooth entre su dispositivo móvil y sus auriculares se interrumpió. Al revisar dentro de su bolso, confirmó que su teléfono ya no estaba.

“He mirado y mi cartera estaba abierta; como estaba (el semáforo) en rojo, he subido al corredor y le he dicho (al conductor): ‘Me han robado mi celular, por favor, dejeme pasar’”, contó la víctima del robo quien logró ingresar a la unidad de transporte para intentar recuperar su móvil.

La joven asegura que el mismo delincuente, quien llevaba camisa y zapatos de vestir, se ofreció ayudarla pero su actitud sospechosa terminó por delatarlo.

“Él solito ha tenido la voluntad de querer llamar a mi celular. Y, en ese momento, mi celular timbraba y timbraba, pero fue sospechoso porque la gente me decía: ‘Él ha subido un paradero antes, ¿qué raro que se baje acá?’”, indicó la agraviada.

Delincuente robó un celular, subió a un bus del corredor azul, y luego intentó huir pero fue capturado en San Isidro | Foto captura: 24 Horas

Este delincuente bien vestido no operaba solo. Según declaraciones de la afectada, otra mujer, quien subió junto al sujeto bien vestido, estaría involucrada en el robo. Ella logró bajarse del vehículo un paradero después de haber abordado el corredor azul. “Él me lo ha sacado o la otra me lo ha sacado, y se lo han pasado como suelen hacer estos rateros”, dijo.

Ladrón bien vestido intenta darse a la fuga y es capturado

La víctima del robo señala que cuando se acercó al conductor del bus a pedirle que detenga el vehículo, el sospechoso del robo aprovechó la oportunidad para descender por la puerta posterior y escapar corriendo. La joven bajó y corrió tras el ladrón y otras personas que se encontraban por la zona la ayudaron a capturarlo. Incluso, un trabajador de construcción le propinó un golpe.

El sujeto quedó retenido hasta la llegada de los serenos municipales quienes lo trasladaron hasta la comisaría de San Isidro. Durante el interrogatorio, el delincuente confesó el robo y mencionó haber pasado el móvil a una cómplice quien logró huir. Cabe mencionar que la víctima no ha logrado recuperar su teléfono celular.

El delincuente, de quien no se ha obtenido su verdadera identidad, cuenta con antecedentes por delitos relacionados contra el patrimonio y el tráfico de drogas. Según información dada por John Meza, jefe de operaciones de Serenazgo de San Isidro, este sujeto le habría dicho a la víctima que le ayudaría a recuperar su dispositivo si es que no presenta una denuncia en su contra.

