La vez que Magaly Medina se burló de Paolo Guerrero y le costó su salida de Latina

Magaly Medina fue despedida de Latina por burlarse de la situación de Paolo Guerrero. (Foto: Captura de TV)

Es de conocimiento público que Magaly Medina y Paolo Guerrero tuvieron un feroz enfrentamiento legal, en el que salió victorioso el popular ‘Depredador’. El futbolista no tuvo reparos en mandar a la cárcel a la conductora de televisión tras acusarla de haberlo difamado.

Desde aquel momento, la ‘Urraca’ siempre ha mostrado un desagrado por el capitán de la selección peruana, pues considera que su sentencia fue desproporcional, además que hubo algún tipo de interferencia para lograr que ella vaya a prisión.

Por este motivo, cuando se enteró que el TAS (Tribunal de Arbitraje Deportivo) castigó a Paolo Guerrero con un año de suspensión de cualquier actividad deportiva, Magaly Medina no pudo evitar celebrarlo en sus redes sociales, ocasionando la indignación de los seguidores del ‘Depredador’.

Magaly Medina salió del Poder Judicial y de inmediato fue trasladada al penal de Santa Mónica, en Chorrillos.

En ese entonces, la ‘Urraca’ se encontraba trabajando en Latina, no solamente era conductora del noticiero que se transmitía por las mañanas, también tenía un magazine de nombre ‘La purita verdad’. Asimismo, el canal de San Felipe ese año transmitió el Mundial de Rusia 2018, al cual había clasificado la selección peruana luego de 36 años.

Este medio televisivo, al enterarse de lo sucedido y por presión de los fans de Paolo Guerrero, decidió suspender de manera temporal a Magaly Medina. Ellos indicaron que habían llegado a un acuerdo con la conductora de televisión para que deje de aparecer en sus pantallas.

“En momentos como este, en el que los peruanos debemos estar unidos como un solo equipo, Latina y la señora Magaly Medina han decidido de mutuo acuerdo que ella se retire del aire temporalmente, al no coincidir con la visión y tratamiento de temas muy relevantes para nuestro canal y el país. La participación de la señora Medina se definirá una vez concluido el Mundial”, decía el comunicado del canal de San Felipe.

Latina emitió comunicado sobre el caso de Magaly Medina.

¿Qué comentario hizo Magaly Medina?

La mañana que se dio a conocer que Paolo Guerrero perdía la oportunidad de jugar el Mundial de Rusia 2018, Magaly Medina hizo un comentario que no fue del agrado de su público, y es que en todo momento hacía referencia al juicio que ellos habían tenido, recordando que el Poder Judicial no le creyó la vez que fue sentenciada por difamación.

“Debe ser bien difícil la situación de Guerrero. Yo entiendo personalmente, que tengas una verdad y que un tribunal no te la crea. Una vez me pasó en la vida: no creyeron mi verdad, sabiendo cuál era, teniendo mi conciencia tranquila. Suele suceder, Paolo Guerrero. Así son las cosas”, puntualizó.

Magaly Medina habló sobre su salida de Latina

Tras haber sido despedida de Latina, Magaly Medina se pronunció por primera vez en el programa de Beto Ortiz, donde señaló que los gerentes le dijeron que ya no deseaban contar con ella porque afectaba sus intereses económicos, pues los auspiciadores no querían trabajar con ella.

“A mí me dijeron que era el canal de la selección, del Mundial y que afectaba los intereses económicos de los auspiciadores, pero para mí que fueron cuatro gatos de esos que hacen deportes que se sintieron fastidiados”, dijo Magaly Medina en referencia al equipo que dirigió Eddie Fleischman.

En ese sentido, señaló que la Federación Peruana de Fútbol tampoco nunca la quiso en la televisión, esto debido al seguimiento que hacía a los futbolistas. “Más allá de todo son las personas y los ejecutivos que le hacen caso a esa persona, porque yo creo que el periodista tiene que ser independiente y si tú en tu medio no defiendes a tus periodistas, estás mal pues”, indicó.