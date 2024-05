Justin y Hailey Bieber se convertirán en padres: así reaccionaron los fans peruanos.

Hailey Baldwin, ahora conocida como Hailey Bieber después de su matrimonio con el famoso cantante Justin Bieber, ha anunciado a través de su cuenta de Instagram que están esperando su primer hijo. La pareja, que contrajo matrimonio en septiembre de 2018 a solo dos meses de relación, ha compartido su alegría con el mundo y las reacciones no se han hecho esperar.

En una publicación reciente, Hailey Bieber subió un emotivo vídeo donde aparece junto a Justin, de 30 años, celebrando la renovación de sus votos matrimoniales con un beso. Este gesto simboliza no solo su amor, sino también el inicio de una nueva etapa en su vida como futuros padres.

La emoción del anuncio se complementó con varias fotografías de este día especial, algunas tomadas por el propio Justin, quien pronto se convertirá en padre. En las imágenes, la futura madre luce un elegante vestido blanco de encaje, acompañado de un velo y su anillo de boda, destacando su vientre incipientemente redondeado. Estas fotos fueron publicadas por ambos y cada uno solo agregó en la descripción el nombre del otro.

Justin Bieber y Hailey Bieber esperan a su primer hijo (Créditos: Instagram/justinbieber)

Cabe resaltar que los rumores sobre un posible embarazo de la modelo habían estado circulando durante el último año. Hace seis meses, en una entrevista exclusiva con la revista GQ, la influencer expresó su frustración ante las especulaciones: “Joder, ¿no puedo estar hinchada y no estar embarazada? Mentiría si dijera que todo esto no me afecta”.

Pese a ello, Hailey había considerado la maternidad como algo “inevitable” y se sentía “segura” de ello tras su matrimonio con Bieber. Su declaración “Es algo tan privado e íntimo (...) llegará cuando tenga que llegar”, reflejaba una serenidad ante el futuro, anticipando el momento propicio para dar inicio a esta bella etapa de sus vidas.

La reacción de los fans peruanos

A raíz de que la pareja compartió esta noticia en simultáneo, los comentarios no se hicieron esperar y más de uno quedó sorprendido con la revelación. Pese a que por mucho tiempo se especulaba este embarazo y hasta más de una fan mencionaba que era probable que en poco lo anuncien, la ausencia de Hailey en la Met Gala encendió aún más las alarmas.

Es así que, luego de conocerse la llegada del primogénito de Justin y Hailey, las redes sociales estallaron y una de ellas fue Twitter, espacio en el que el nombre de la modelo se hizo tendencia rápidamente. Muchas de las fans peruanas comentaron como si se tratara de un embarazo cercano, por lo que la noticia no ha hecho más que acrecentar el cariño hacia los futuros padres.

“Hailey está embarazadaaaaa, lo sabía!”, “Justin y Hailey Bieber están esperando a su primer bebé, esto está pasando, estoy temblando de la emoción y felicidad por ellos”, “Sisi Hailey está embarazada, pero entienden que JUSTIN BIEBER VA A SER PAPÁ??? son dos titulares distintos omg”, “Llevo esperando esto por un largo tiempo, que ahora que lo acaban de confirmar me quede sin palabras, estoy demasiado feliz por Justin y Hailey van a ser unos increíbles padres”, “Yo sabía que Hailey estaba embarazada cuando no se apreció en la Met Gala”, “Hailey se casa con su ídolo, y ahora tiene al primogénito, yo tmb quiero”, “Todas sabíamos que Hailey estaba embarazada, pero nadie estuvo listo para la revelación, todas estamos en shock”, fueron algunos de los comentarios en las redes sociales.