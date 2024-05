1° de mayo: ¿cuáles son los horarios de atención de los supermercados y entidades bancarias?

BBVA: El 1 de mayo, en conmemoración del Día Internacional del Trabajo, el BBVA no ofrecerá atención al público. No obstante, la entidad ha destacado que el jueves 2 retomará su atención habitual en el horario de 9:00 a.m. a 12:00 p.m. Además, ha recordado a su clientela la disponibilidad de sus servicios en línea, activos las 24 horas del día.