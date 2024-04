PNP detiene a dos pasajeros por tratar de ingresar al Perú joyas sin declarar valorizadas en 160 mil soles

(Sunat)

En el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, ubicado en el Callao, se descubrió que dos personas pretendían ingresar al Perú sin declarar más de medio kilo de joyas de oro y plata, valorizadas en aproximadamente 160.000 soles, según informó a la población la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).

El plan de ambos individuos era pasar desapercibidos por los controles aduaneros del más grande terminal aéreo del país. Para ello, en su arribo desde Panamá, ocultaron todas las joyas entre sus prendas.

Sin embargo, cuando iban a salir del salón internacional por la zona de “nada por declarar”, los pasajeros fueron seleccionados por los encargados de la seguridad para realizarles una inspección con base en la gestión del riesgo.

De esta manera, las autoridades, además de requisar su equipaje, condujeron a los individuos a una inspección mediante el uso del equipamiento de rayos x corporal (BodyScan).

Gracias al empleo de esta tecnología se pudo comprobar la forma en que habían acondicionado sus prendas para ocultar de la mirada humana más de medio kilogramo de joyas de oro y plata no declaradas.

Los pasajeros arribaron desde Panamá con las joyas entre sus prendas. (Sunat)

Detención preliminar

Tras todo este proceso, las autoridades determinaron detener preliminarmente a los pasajeros ante las evidencias de un delito. De acuerdo a la Policía Nacional del Perú (PNP), en coordinación con el Ministerio Público, se deben continuar con las investigaciones para determinar si existe una red de tráfico de joyas u otras actividades ilícitas relacionadas. Asimismo, afirmaron que es imperante conocer el origen exacto de estas piezas preciosas.

Esto debido a que el valor significativo de los accesorios incautados y el método empleado para ocultarlas levantan sospechas sobre posibles operaciones delictivas de mayor alcance. Se espera que en los próximos días se tenga mayor claridad sobre el caso y los posibles vínculos con mafias extranjeras.

La Administración Aduanera y Tributaria mantendrá su compromiso de ejecutar operativos de inspección en aeropuertos y otros accesos nacionales, con el objetivo de combatir el transporte de productos no declarados y asegurar el cumplimiento de las leyes que exigen su declaración y el pago de impuestos aplicables.

Las autoridades investigan si estos individuos no forman parte de una mafia de tráfico de joyas.

Práctica conocida

La primera quincena de marzo, las autoridades del Aeropuerto Jorge Chávez intervinieron a dos personas, sin relación aparente, al intentar ingresar celulares de alta gama al país. Su estrategia también fue ocultarlos entre sus prendas, además de pegarlas a su cuerpo.

El 11 de marzo, uno de ellos intentó ingresar 11 celulares escondidos en sus medias. Mientras que, unos días después, una mujer quiso meter al Perú 20 celulares de alta gama camuflados en sus ropas, entre su equipaje y adheridos a su cuerpo.

El hombre dijo inicialmente que solo había ingresado 10 productos - crédito composición Infobae

“Las mercancías no declaradas serán incautadas y para recuperarlas deberás pagar los impuestos correspondientes y una multa equivalente al 50% de su valor en aduana, previo cumplimiento de las formalidades”, se lee en el portal oficial de la Sunat.

“Además, la omisión o falsedad al declarar dinero en efectivo o en instrumentos financieros negociables da lugar a la retención temporal de estos y a la aplicación de una sanción equivalente al 30% del valor no declarado”, continúa el texto.

En cuanto a las joyas, cabe destacar que se puede ingresar sin declarar objetos de uso personal u obsequios que, “por su cantidad, naturaleza o variedad, se presuma que no están destinados al comercio, y cuyo valor en conjunto no supere los US $500″.