“Nos chocó la salida de Ricardo Gareca”, la sincera confesión de Pedro Gallese sobre el extécnico de Perú

Pedro Gallese se refirió a la salida de Ricardo Gareca de la selección peruana.

La derrota de Perú ante Australia en tanda de penales por el repechaje al Mundial Qatar 2022, no solo le cambió la vida a los peruanos, sino también a Ricardo Gareca. El técnico argentino decidió dar un paso al costado luego de siete largos años al mando de la selección peruana.

Su salida generó el lamento de todos, pero más de los jugadores y así lo dio a conocer Pedro Gallese. El arquero nacional reveló que la partida del ‘Tigre’ fue algo que golpeó mucho al grupo y aunque pensó que todo sería igual, hubo un cambio que no permitió arrancar bien las Eliminatorias Sudamericanas 2026.

La ‘blanquirroja’ vive un momento difícil y eso complicó sus chances de clasificar a la Copa del Mundo Canadá, Estados Unidos y México: no ha podido ganar ningún partido de las seis fechas que se jugaron y marcha en el último lugar de la tabla de posiciones. Eso generó la salida de Juan Reynoso por malos resultados.

“A todos nos chocó la salida del profe Ricardo, creíamos que podíamos seguir en la línea que había dejado, nos costó. No hemos comenzado bien la Eliminatoria, ahora con la llegada de Fossati, hemos tenido dos amistosos, que no fueron con países acostumbrados a jugar finales, pero nos estamos volviendo a encontrar y la Copa América nos ayudará mucho”, declaró el arquero en entrevista con la FIFA.

Ricardo Gareca y los jugadores de Perú en un efusivo abrazo revelando la unión del grupo. | Foto: EFE

El ‘1′ de Orlando City espera que pronto el ‘equipo de todos’ pueda reencontrarse con el nivel futbolístico que tenía cuando Gareca estaba con ellos. Confía que pronto cortarán la mala racha que los tiene comprometidos en las Clasificatorias.

“Todavía tenemos esa meta de encontrar un estilo, seguir el estilo que nos dio Ricardo. Depende de nosotros, que confiemos en el grupo y seguro saldremos de este bache. En los últimos años, demostramos ser ordenados, que cuando tenía que dar el golpe lo daba, se defendía con el balón...tenemos que apuntar a eso. Los rivales, si nos dejan jugar, se pueden llevar una sorpresa, por eso a Perú no se le regala nada, se le va con todo y eso lo sabemos nosotros”, añadió.

¿Cómo tomó Gallese el perder la capitanía de Perú?

Jorge Fossati se hizo cargo de la selección peruana y llegó con sus ideologías ya conocidas cuando era el técnico de Universitario de Deportes. Una de ellas fue su nuevo sistema de juego, y otra es que no le gusta que el arquero lleve la cinta de capitán; considera que está lejos del árbitro y eso podría distraerlo de sus funciones o no podría hacer los reclamos necesarios.

Esa medida terminó sorprendiendo a Pedro Gallese ya que es uno de los capitanes de la ‘blanquirroja’. El guardameta se refirió al respecto, aseguró que respeta la decisión del DT uruguayo, pero dejó en claro que seguirá siendo el líder que el equipo necesita.

“Este comando técnico vino con la idea de que no le gustaba el arquero capitán por estar lejos del árbitro. Lo respeto eso pero no voy a dejar de seguir haciendo lo que hago para el grupo, que es estar con ellos, saber cómo se sienten, ver qué es bueno para ellos o no; como líder me gusta estar atento a todo”, disparó el ‘1′.

Eso sí, tiene buenas sensaciones con el trabajo que puede hacer el extécnico de la ‘U’, quien debutó con dos triunfos, con Nicaragua y República Dominicana, ambos amistosos. “Viene con su comando técnico y nos está llenando de información. Está uniendo al grupo, dándonos conceptos para transmitirlo en el campo. Creo que va a ser bueno y lo tomamos”.

Pedro Gallese presumió la nueva elástica alterna de la selección nacional. - Crédito: FPF