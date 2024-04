Rodrigo Cuba reveló los maltratos e insultos de Miguel Ángel Russo contra jugadores de Alianza Lima en 2019

Rodrigo Cuba se refirió al trato del técnico argentino, Miguel Ángel Russo, con el plantel de Alianza Lima en el 2019

No es un secreto que el paso del entrenador Miguel Ángel Russo por Alianza Lima en 2019 fue poco grato, tanto para el argentino como para los futbolistas que integraban el plantel, pues su relación acabó rota por diversos motivos.

El prestigioso director técnico estuvo en el cuadro ‘blanquiazul’ entre enero y abril del mencionado año, pero el insostenible rendimiento del equipo, con malos resultados de por medio, así como el vestuario dividido por su fuerte carácter y maneras polémicas de referirse a los jugadores, apresuró su salida.

Cinco años después del paso de Russo por el fútbol peruano, uno de sus dirigidos en aquel equipo ‘íntimo’ como Rodrigo Cuba, reveló los duros tratos e insultos que ‘Miguelo’ llegó a lanzar contra su propia plantilla.

Maltratos e insultos de Miguel Russo en Alianza Lima

En un primer momento, el ‘Gato’ Cuba señaló que el nacido en Lanús buscaba adaptarse al fútbol nacional y entender a sus dirigidos, pero la mala racha deportiva y su disconformidad, tanto por comodidades como por los refuerzos, provocó un cambio radical en su actitud.

“Al inicio él se estaba medio adaptando y nosotros medio que entendíamos la forma en la que reaccionaba, pero luego llegó un momento en que Russo estaba harto del medio y empezó a tirar unas bombas... unas bombazas”, comentó en entrevista con Cojo y Manco.

El lateral derecho recordó que durante un entrenamiento, cuando realizaban trabajos para perfeccionar su salida con balón desde la defensa, un compañero intentó hacer una jugada de fantasía que salió mal y Russo explotó no solo contra el futbolista, sino con todos los presentes en el campo, llegando a llamarlos “mierda”.

“Me acuerdo de que estábamos haciendo ejercicios de salidas (de balón) y un jugador, que no voy a decir el nombre, quiso tirar una rabona, el pase era para mí y salió mal. Russo paró todo y dijo: ‘Ustedes que están haciendo, ¿ustedes creen que son buenos? ¡No son buenos, son una mierda! ¿Qué están haciendo? No le han ganado a nadie’”, afirmó.

Miguel Ángel Russo dirigió a Alianza Lima durante 15 partidos en 2019 - Crédito: Getty

Seguidamente, narró otro episodio en el que un lateral, el cual tampoco quiso nombrar, se lesionó tras tirar un centro y ‘Miguelito’, lejos de mostrar preocupación, se burló de ello.

“En otro momento un lateral pasó, tiró un centro y se desgarró. Se quedó en el piso y me acuerdo de que Russo dijo ‘ya échenle tierra y pónganle papel periódico’. Cuando escuché eso pensé que estaba desatado”.

Además, Cuba Piedra afirmó que el trato inapropiado no era exclusivo del DT, sino que su preparador físico de aquel entonces, Guillermo Cinquetti, tampoco tenía los mejores modales.

“Su asistente era un vacilón, con el que había bastante fricción, era con el preparador físico que era más efusivo, se le salía la cadena, no tenía las mejores formas, pero uno como adulto tiene que entender”.

Expreparador físico de Miguel Ángel Russo, Guillermo Cinquetti (izquierda), también fue sindicado por Rodrigo Cuba - Crédito: difusión

“No conocía a nadie”

En otro momento de la entrevista, Rodrigo Cuba se refirió al poco conocimiento que tenía Miguel Ángel Russo sobre el medio peruano e incluso del propio Alianza Lima, reconociendo solo a tres jugadores: Luis Ramírez, Rinaldo Cruzado y Pedro Gallese.

“Russo no conocía a nadie del medio, excepto a ‘Cachito’ Ramírez, Rinaldo, que obviamente tenía un nombre internacional, a Gallese que era el arquero de la selección y nadie más”.

Sin embargo, el deportista de 31 años admitió que el amplio conocimiento que tenía el estratega para plantear partidos en Copa Libertadores, pero que su notoria molestia con el Perú le impedía replicar ello en Liga 1.

“Internacionalmente, Russo estaba clarito, te leía los partidos como iban a ser y todo, pero sí considero que del medio local no conocía mucho. No conocía las plazas. En provincia las comodidades son cero y no se sentía muy cómodo, pero a nivel internacional te pintaba los partidos como eran”.

Rodrigo Cuba recordó que Gustavo Zevallos, entonces gerente deportivo de Alianza Lima, tuvo que enseñar las posiciones y nombres de los jugadores a Miguel Russo - Crédito: difusión

El fin de Russo en Alianza Lima

Finalmente, se refirió al motivo que terminó por resquebrajar la relación entre jugadores y el técnico ‘gaucho’, siendo este las constantes quejas que daba sobre el nivel de sus pupilos en conferencia de prensa.

“Lo que terminó generando el rechazo del grupo fue de que en conferencia, él lanzaba las indirectas como que los jugadores no le rendían o como lo que tenía no era lo que quería, que no había pedido a nadie...”, culminó.

Russo dirigió en 15 partidos a Alianza Lima y solo obtuvo tres victorias, ocho derrotas y cuatro empates. Su último juego en el cargo fue una caída contra Internacional de Porto Alegre por 1-0.