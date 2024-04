Magaly Medina tildó de ‘cobarde’ a Ethel Pozo por defender a reportera por audios de Yiddá Eslava: “Traidora”

Magaly Medina explota contra Ethel Pozo por no respaldar a reportera por audios de Yiddá Eslava. (Captura: Magaly TV La Firme)

Fuerte y claro. En la última edición de ‘Magaly TV La Firme’ este 11 de abril, su conductora Magaly Medina no escatimó en críticas hacia Ethel Pozo, conductora de ‘América Hoy’, por lo que consideró una falta de respaldo hacia su reportera en el caso de la filtración de los audios de Yiddá Eslava, donde acusa a su expareja Julián Zucchi de amenazarla con quitarle todo.

Durante el programa, Medina señaló que Pozo había afirmado que habló con Yiddá y que esta dijo que no autorizó la conversación con la reportera para ser publicada. Ante esto, la periodista cuestionó la posición de la hija de Gisela Valcárcel, resaltando que, como líder del programa, tenía la responsabilidad de detener cualquier acción que considerara éticamente cuestionable.

“Ahora a mí me parece, por ejemplo, qué traidora, que falta más bien de toda ética de Ethel, ¿no? Ethel siempre se lava las manos, qué mujer para más cobarde, porque hay que ser cobarde para dejar a tu reportera y a todo tu equipo sin piso y lo hace. Públicamente, la dejó sin piso la reportera. Claro, para eso, si no es periodista, no, no. Para eso ella no, no es comunicadora tampoco. Y después se la pasa machacando a todo el que quiere que le escuche, porque yo soy comunicadora, porque yo terminé mi carrera. Y ahora tanta, tanta cosa, tanta tanto golpearse el pecho”, expresó la periodista sorprendida.

“Pero hay que preguntarle a Ethel Pozo, no que todo el día andan cacareando diciendo que ellos se enteran la noche anterior, que miran la pauta, que ‘Papa Armando’ les consulta todo y les dice lo que va a salir al día siguiente e intercambian ideas como grandes intelectuales del mundo del periodismo. Entonces si tanto le incomodó eso que iba a salir, porque el audio está editado, está ósea, eso demora tiempo, eso no se hace de un día para otro”, aseveró.

“Mejor dicho, no se hace en la mañana, las nueve en la mañana, a la hora que ellas van a salir al aire. Eso se hace la noche anterior. Se trabaja con anticipación. Y si tanto, como dijo, se andan jactando de que ellas saben todo lo que va a salir, que el ‘Papa Armando’ nos consulta. ¿Por qué no lo paraste? Si eso iba contra tu ética personal, ya que tú eres la dueña y la productora, eres ahí la jefa, eres la que paga. Entonces, ¿por qué no lo paró?”, enfatizó Medina.

La conductora Magaly Medina también hizo hincapié en la importancia de respaldar al equipo en situaciones complicadas, a menos que se esté incurriendo en ilegalidades. Finalmente, instó a Ethel Pozo a asumir su responsabilidad y poner el pecho frente a los problemas que afecten a su equipo.

“Te lavas las manos y le pasas de taquito a cualquiera, a la reportera, a la pobre reportera, porque siempre ‘la pita se rompe por el lado más débil’. Y uno tiene que saber, señora comunicadora de universidad, tiene que saber por la práctica que uno tiene, por los años de experiencia, que uno tiene que respaldar al equipo que tiene, a menos que haya cometido un delito, a menos que haya entrado en el plano de la ilegalidad. Pero tú tienes que respaldar a tu equipo, acá uno tiene que poner el pecho por aquel reportero que no tiene la culpa de haber hecho su chamba. Así que qué mal me pareció”, concluyó.