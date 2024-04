Janet Barboza afirma que existe otro audio de Yiddá Eslava con temas delicados: “No mientas y no manipules”

Janet Barboza afirma que existe otro audio de Yiddá Eslava con temas delicados. (Video: América Hoy / América TV).

Janet Barboza, conductora de ‘América Hoy’, se mostró bastante mortificada por el enfrentamiento que se ha generado entre Yiddá Eslava y la reportera del programa, Verónica Rondón, por filtrarse públicamente una conversación que tuvieron y donde la actriz le dio detalles de sus problemas con su expareja y padre de sus hijos, Julián Zucchi.

Luego que Eslava tildara de “irresponsable” a la reportera y al programa por no medir las consecuencias de difundir públicamente la conversación que sostuvieron, la popular ‘Rulitos’ calificó de “mentirosa” a Yiddá, defendiendo a la periodista y afirmando que la actriz estaría buscando “manipular” las evidencias. Además, reveló que hay otro audio.

¿Qué pruebas mostró Yiddá Eslava?

Después que se hiciera público el audio de una conversación que tuvo Yiddá Eslava con la reportera Verónica Rondón, la actriz empezó a publicar su respuesta a través de sus historias en Instagram.

Es así como muestra algunas de las conversaciones y audio donde Eslava le pide a la periodista que no publique tal y cual cosa, pero sí le comenta diversas cosas que había estado pasando entre ella y Julián Zucchi.

Yiddá Eslava filtra conversación con reportera después que difundiera audio en América Hoy. IG

“Como comprenderán esta situación hizo que muchos de mis trabajos se vayan, lamentablemente. Esta persona ‘amiga’ lo sabía, ya que yo le conté que estaba preocupada. En todo momento le dije ‘no saques esto, no lo publiques por favor’, confiando, ya que anteriormente no lo había hecho”, fue lo que comentó Yiddá Eslava, además de publicar parte de las conversaciones que tuvieron.

En las fotos se pueden ver las capturas de la conversación y cuando Yiddá le dice en un momento: “Escucha y no saques esto en ningún lado”, a lo que la reportera responde con: “Ok”. Además, le responde ante otra pregunta si puede sacar algo relacionado a las oficinas, pero también le dice que no. “No amiga. No puedo hablar. Me quedo sin chamba”, fue lo que le comentó.

Janet Barboza: ¿qué hay en el nuevo audio?

Según explicó Janet Barboza, la conversación que ha mostrado Yiddá Eslava y ese audio que se puede ver corresponde a otro audio, uno que, como se ve, pide que no saquen, y afirmó que no piensan sacarlo por el horario del programa.

Barboza revela así la existencia de un nuevo audio comprometedor donde Eslava aborda cuestiones concernientes a su familia y menciona a menores de edad y que, por ese motivo, no piensan difundirlo públicamente, pero aseguró que, cuando la actriz le pide a la reportera no sacar un audio se trataba de ese y no del que ha sido publicado por ellos.

Yiddá Eslava explota contra reportera de América Hoy y le lanza fuertes lisuras. América Tv

“Cuando Yiddá dice ‘yo le pedí que no ponga nada de esta conversación’, no se refería a lo que pusimos ayer. Es una conversación que está a destiempo, donde se refería a cosas mucho más delicadas, mucho más difíciles, que nosotros, por el horario, no lo podemos poner porque además involucra a menores de edad. Entonces Yiddá, no mientras y no manipules porque lo estás haciendo”, afirmó Janet Barboza.

La popular ‘Rulitos’ refutó así todas las declaraciones de Eslava y salió en defensa de la reportera y del programa, asegurando que sí le cree a la periodista, pero no a la actriz.

“A nosotros no nos vas a agarrar de chivos expiatorios. A nosotros no nos vas a agarrar lo que te dé en gana y quedar como víctima (...) A mi productor y a todos los periodistas que hay en nuestro programa, contándole cosas íntimas de cuál es el pleito con Julián Zucchi. Entonces, ¿qué no te gustó ahora?, ¿quieres que te demos la razón siempre? Así no funciona. Conmigo no”, fue la respuesta que le dio Janet a Yiddá.

Barboza instó a Eslava a no mentir ni manipular los hechos respecto a la autorización y el contenido de los audios.

“Los dos se han encargado de sacar sus trapitos sucios y de hacerlo de conocimiento público. Esto les va a servir cuando vayan a un juicio. Yiddá no te me hagas la calzón con bobos, la indignada, diciendo que sacamos una conversación sin tu debido permiso, porque hablaste con periodistas que sabes que graban todo. Me ha molestado. Estoy cansada del oportunismo”.