Magaly Medina recibe carta notarial de Yiddá Eslava: “Por haber sacado cosas que son privadas”

Yiddá Eslava explota contra reportera de América Hoy y le lanza fuertes lisuras.

En la reciente transmisión de ‘América Hoy’, se dieron a conocer los audios que evidencian una discusión acalorada entre la actriz y productora Yiddá Eslava, con una reportera del programa. La disputa se centró en las acusaciones de Eslava hacia la periodista por supuestamente divulgar conversaciones privadas vinculadas a los negocios que tiene con Julián Zucchi, también actor y expareja.

Sin embargo, lo que también llamó la atención fue cuando la actriz mencionó que le ha enviado una carta notarial a Magaly Medina, conductora del programa de espectáculos ‘Magaly TV La Firme’, por la exposición de asuntos personales en su espacio.

Yiddá Eslava enfurecida contra reportera de ‘América Hoy’

La actriz Yiddá Eslava encaró furiosamente a la periodista Verónica Rondón del programa ‘América Hoy’, tras la divulgación de un audio en el que discutía detalles personales sobre su relación con Julián Zucchi.

En los audios que ha difundido el propio programa este jueves 11 de abril, Eslava acusó a Rondón de traición y mal manejo de la información compartida en confianza, calificándola de “irresponsable”.

Yiddá Eslava filtra conversación con reportera después que difundiera audio en América Hoy.

“Veronica, cómo mier...me hicieron eso, o sea yo te hablo y a ti y tú filtras mis audios. ¿Es en serio? cómo mier... me puedes haber hecho eso, tú no entiendes lo que acaban de hacer, me acaban de ca... la única pu.. negociación que había tenido con Julián (Zucchi) desde hace 6 meses”, le dijo la productora a la periodista.

La controversia se ha ocasionado porque Rondón, en cumplimiento de su rol periodístico, expuso públicamente conversaciones privadas relacionadas con la situación patrimonial de Eslava y Zucchi, desencadenando la ira de la actriz.

“¿Qué mierda les pasa por la cabeza? (claro Yiddá, pero) Claro las pel... yo hablé contigo en privado, jamás te he hablado una declaración para que tú puedas exponer esta conversación, jamás de los jamáses. Yo te estoy diciendo a ti que eres una irresponsable y una hija de su m…”, le dijo la actriz bastante eufórica en medio de una llamada telefónica que tuvieron.

Yiddá Eslava y la carta notarial a Magaly Medina

En medio del enfrentamiento telefónico que tuvieron Yiddá Eslava con la periodista Verónica Rondón, se supo por parte de la actriz que había enviado una carta notarial a la periodista Magaly Medina por difundir detalles privados sobre los bienes y propiedades que tendría la productora con su expareja y padre de sus hijos, Julián Zucchi.

Magaly Medina arremete contra Yiddá Eslava y Julián Zucchi.

“A mí no me quieras agarrar como una coj.... Tú no vas a decidir qué es lo que salgo a hablar o no. Ni tú ni tu p.. producción. Yo jamás he hablado de los bienes, ni en ‘Amor y Fuego’ ni algún lado. Le está llegando a una carta notarial a Magaly por haber sacado cosas que son privadas”, aseguró Yiddá Eslava.

¿Qué ha dicho Magaly Medina sobre Yiddá Eslava y Julián Zucchi?

Se espera que, sobre la carta notarial de Yiddá Eslava a Magaly Medina, la conductora se pronuncie esta noche en su programa. Sin embargo, en sus últimos programas ha criticado duramente a la actriz y a su expareja, Julián Zucchi, debido a la forma en que ambos han estado manejando sus disputas personales, sobre todo en cuestión de sus temas patrimoniales, sucesos de infidelidad y la revelación de conversaciones íntimas.

“Estos dos han resultado ser todo lo opuesto a como se pintaron durante mucho tiempo. Todo lo opuesto. De verdad, a mí los dos se me han caído. Cero inteligencia emocional ella, cero inteligencia emocional él. No saben controlar sus impulsos. No saben, por lo menos, tenerlo para sí”, afirmó Medina en un anterior programa.

Magaly Medina arremete contra Yiddá y Julián Zucchi: "Ninguno piensa en sus dos hijos".

Por ello, Medina afirmó que toda esta situación de enfrentamientos de la expareja demuestra una falta de madurez emocional y una gran contradicción entre lo que dicen y hacen públicamente.

“Hacen un posteo en sus redes sociales o se graban un video y lo sacan en sus redes sociales, no se aguantan, no pueden. Esta separación todavía no la pueden digerir, todavía no la están afrontando de manera madura, centrada, como debería de ser, como ellos dijeron que iba a ser”, puntualizó Magaly.