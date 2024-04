Yiddá Eslava perdió trabajo por filtración de audios en ‘América Hoy’: “Era lo único que tenía”

Yiddá Eslava perdió trabajo por su disputa con Julián Zucchi. (Foto: Captura de TV)

Yiddá Eslava se encuentra envuelta en un nuevo escándalo. Luego de haber dado a conocer que el verdadero motivo del fin de su relación con Julián Zucchi fue una infidelidad, la actriz cómica ahora ha sido acusada de insultar a una reportera de ‘América Hoy’.

Todo empezó el pasado miércoles 10 de abril, cuando el magazine de América Televisión dio a conocer unos audios de la exchica reality. En este material, ella contaba que el argentino llevaba chantajeándola seis meses, poniéndole trabajas para que no compre su parte de la productora que fundaron juntos.

Asimismo, pese a que Julián Zucchi aceptó en un primer momento venderle sus acciones, después del viaje que él realizó a Argentina, donde se reveló su infidelidad, su postura cambió de manera radical. Y es que no solo le iba a triplicar el precio de sus acciones, también la amenazó con quitarle todo lo que habían construido.

Yiddá Eslava estalla contra la reportera de América Hoy por filtrar su conversación privada.

Tras darse a conocer toda esta información, Yiddá Eslava no pudo evitar mostrar su indignación en redes sociales, contando que ella nunca autorizó que este material se difundiera en televisión nacional. Asimismo, se reveló que la actriz cómica se comunicó con la periodista para increparla e insultarla por no haber respetado su decisión.

“Verónica, cómo mier...me hicieron eso, o sea yo te hablo y a ti y tú filtras mis audios. ¿Es en serio? cómo mier... me puedes haber hecho eso, tú no entiendes lo que acaban de hacer, me acaban de ca... la única pu... negociación que había tenido con Julián (Zucchi) desde hace 6 meses”, dijo.

Además, Yiddá Eslava contó que se enteró de la difusión de estos audios de la peor manera, cuando una marca con la que estaba trabajando le dijo que no iba más, esto a raíz de las declaraciones que había realizado a ‘América Hoy’.

Yiddá Eslava filtra conversación con reportera después que difundiera audio en América Hoy. IG

“Yo me entero que había filtrado el audio cuando me cancelan un contrato de chamba y me dicen que es por el audio, y yo, ¿qué audio? De la entrevista que diste a ‘América Hoy’ y dijiste que ya no hablarías”, expresó.

Ella en ese momento quedó en shock, ya que no recordaba haber brindado una declaración al programa, pues en todo momento pensó que estaba hablando con una amiga, pese a que sabía que ella trabajaba en este magazine, por eso, le advirtió que no difundiera este material, de lo contrario, perdería el único trabajo que tenía.

“Ella sabía que necesitaba la chamba. Lo sabía y conocía las consecuencias de publicar eso y simplemente no le importó y eso no se hace. No puede ser que ahora confiar sea un pecado”, explicó en sus historias de Instagram.

Yiddá Eslava reafirma que conversación con reportera de América Hoy fue privada. IG

Janet Barboza asegura que Yiddá Eslava miente y que solo quería perjudicar a Julián Zucchi

Con el fin de defender a la reportera Verónica Rondón, Janet Barboza hizo una fuerte confesión sobre la conversación que mantuvo Yiddá Eslava con la periodista de ‘América Hoy’. La popular ‘rulitos’ indicó que tienen más material, en el que se cuenta detalles más delicados, donde incluso se encuentran involucrados sus hijos; sin embargo, en ningún momento le prohíbe a la reportera que hable.

“Atención público, no se refiere a la conversación de ayer, es otra, son cosas mucho más delicadas, mucho más difíciles, que nosotros por el horario no lo podemos poner porque además involucra a menores de edad. Yiddá no mientas y no manipules”, indicó.