La irónica crítica de Pedro García al gol anulado de Alex Valera en el Universitario vs Junior: “A la quinta repetición es codo”

El periodista deportivo se mostró en desacuerdo con la determinación del árbitro argentino Leandro Rey por no convalidar la conquista del jugador de la 'U'. (Movistar Deportes)

El último martes 9 de abril, Universitario de Deportes empató frente a Junior de Barranquilla en condición de visitante por la segunda fecha del Grupo D de la Copa Libertadores 2024. Si bien fue un gran resultado para los ‘estudiantiles’, que mantienen su invicto no solo en el certamen Conmebol, sino a lo largo de todo el año, estuvieron cerca de triunfar, pero una minuciosa revisión del videoarbitraje anuló un gol del delantero Alex Valera.

A los 80 minutos de la contienda en Colombia, el atacante, que había ingresado minutos antes por José ‘Tunche’ Rivera, había conseguido adelantar nuevamente a los peruanos tras una buena definición que superó al guardameta uruguayo Santiago Mele. Sin embargo, el árbitro argentino Leandro Rey, acudió al llamado del VAR y tras revisar con detenimiento la jugada observó que, previo al remate, la pelota había chocado en el codo de Valera Sandoval, por lo que decidió invalidar la conquista.

Una vez culminado el encuentro en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, las opiniones sobre lo ocurrido no se hicieron esperar. Uno de los que se pronunció fue el periodista deportivo Pedro García, quien sutilmente cuestionó la decisión del réferi haciendo un irónico comentario sobre la acuciosa revisión en el videoarbitraje.

El sarcástico comentario sobre gol anulado a Alex Valera

El panelista de Movistar Deportes fue claro al indicar que la conquista anulada al atacante de la selección peruana era solo determinable por la tecnología y que si bien la redonda rebotó en la extremidad del ‘Cholo’, recién pudo ser notada con varias repeticiones. Asimismo, señaló que pocas veces vio una diana no convalidada por impactar en un codo, siendo lo más frecuente hacerlo por mano.

“El gol anulado a la ‘U’ es muy de televisión hoy en día, esas cosas raras que hay, muy de VAR. Le rozó el codo, hablemos de mano, ¿no? He visto manos, pero codos, casi nunca en mi vida. Le toca (la pelota en el codo), a la quinta repetición le toca”, mencionó en la más reciente edición del programa Al Ángulo.

El delantero definió con calidad, pero todo fue invalidado tras intervención del VAR. (Video: ESPN)

Pedro García conforme por rendimiento de la ‘U’

En la misma intervención, García Corcuera tuvo palabras de elogio para el partido disputado por los dirigidos por el técnico argentino Fabián Bustos en condición de visitante. Aseveró que los ‘merengues’ ejecutaron un buen planteamiento tanto a nivel defensivo como en la salida con balón. No obstante, reconoció que si Junior se llevaba era la victoria, también era merecido por las chances que tuvo.

“¿Sabes qué tuvo la ‘U’? Aplomo para jugar, desenfado, porque con la pelota acertaron y no, pero nunca jugaron desesperadamente, en ningún momento, ni en lo defensivo, ni cuando querían salir jugando. Consiguieron asociarse bien, siempre a la velocidad correcta, siempre sin apuro, sin regalarse. A mí, eso me pareció muy bueno, me gustó. En un partido parejo, si lo ganaba Junior, también estaba bien, porque tuvieron un par de ocasiones”.

De igual manera, el hombre de prensa hizo énfasis en dos jugadas que le llamaron particularmente la atención. La primera fue una gran atajada del uruguayo Sebastián Britos sobre un disparo del extremo Deiber Caicedo que evitó la caída de Universitario. La segunda fue un remate al palo del propio Alex Valera de más de 40 metros que se estrelló en el palo y pudo significar la victoria para los de Odriozola.

“La tapada de Britos es monumental, el tiro al palo de Valera es monumental”, sentenció.

Con este resultado, los ‘cremas’ se mantienen segundos en el Grupo D de la ‘gloria eterna’ con cuatro unidades, siendo superado por los colombianos, solo por diferencia de goles. En la tercera jornada será nuevamente visitante, esta vez deberá trasladarse a Brasil para medirse con Botafogo.