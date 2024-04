Regidora que fue asaltada enfrenta a Rafael López Aliaga por fracaso ante delincuencia en Lima: “No he visto ni un solo sereno ni policía”

Fuente: Municipalidad Metropolitana de Lima

Luzi Toro, regidora de la Municipalidad Metropolitana de Lima, confrontó el último jueves al alcalde Rafael López Aliaga por un aparente fracaso de su gestión ante la delincuencia, aun cuando semanas atrás entregó 400 motos a la Policía Nacional (PNP) para luchar contra la inseguridad ciudadana.

Durante la sesión extraordinaria de concejo, la concejala contó que fue sufrió un robo en pleno Cercado de Lima, el centro histórico donde se encuentra el Palacio de Gobierno, así como la sede del Congreso y de la Corte Suprema de Justicia, entre otras entidades públicas.

“Seré un poco severa, pero es importante que sumemos roles vitales. La delincuencia impera en todo Lima, se ha posicionado. El respaldo de la ciudadanía está vulnerado en todo Lima. Es lamentable que las autoridades competentes no asuman los roles que deban asumir. [...] Estuve hace unos días en unas comisarias y los índices [delictivos] han crecido. No podemos ser cómplices silenciosos”, dijo.

“He sido víctima de robo del celular corporativo en [la avenida] Wilson [con] Washington, acá, cerca. Mi auto estaba avanzando a la Av. Alfonso Ugarte. No he visto ni un solo sereno ni policía; sin embargo, ahí se suscita cada cinco minutos, diez minutos, robos de celulares, mochilas, ¿dónde queda la autoridad policial? [...] la delincuencia no se ha ganado, señor”, agregó.

Luzi Toro, regidora de la Municipalidad Metropolitana de Lima

La comuna limeña cedió a fines de marzo 400 motos con equipamiento de alta tecnología para la PNP. Según López aliaga, al final de su administración la institución contará con unas 10,000 unidades, las cuales tendrán mantenimientos garantizados “para que ningún policía tenga que gastar dinero de su propio bolsillo”.

El comandante general de la PNP, Víctor Zanabria, afirmó que ni bien acabada la ceremonia, las motos comenzarían a repartirse en los distritos de mayor incidencia de delincuencia. La entrega, sin embargo, se concretó sin que contara con el acuerdo previo del concejo municipal, tal como exige la Ley Orgánica de Municipalidades citada por La República.

La instancia fue convocada de forma extraordinaria para el último jueves, donde se acordó el “proyecto [...] que aprueba la afectación en uso por el periodo de un año de los cuatrocientos (400) bienes muebles, motocicletas marca Honda”.

El especialista en derecho municipal, Martín D’Azevedo, dijo al diario que podría haber responsabilidad de los funcionarios que firmaron el acta de transferencia: Abdul Miranda (gerente de seguridad ciudadana), Pablo Paredes (jefe de la oficina general de administración) y Ernesto Blanco (jefe de bienes e inventario).

Rafael López Aliaga en una fotografía de archivo

Toro, quien cuestionó esa estrategia, tomó la palabra después de que el teniente alcalde, Renzo Reggiardo, afirmara que “ha habido el doble de detenidos” en función a la semana anterior a la entrega de las motos, así como “una serie de actos y operativos realizados por la PNP con las motos entregadas dentro del marco legal”.

Seguidamente, López Aliaga defendió su iniciativa y desestimó las críticas. “No hemos venido a hacer papelones. [...] Se quieren aprovechar de un tema de urgencia que la PNP pidió por Semana Santa cuando claramente tenemos un informe legal que sí podemos, con eficacia anticipada, aprobar un acto administrativo. La inseguridad está arrasando con Lima y hemos reaccionado [...] Hay que tener paciencia, Porky es amor”, zanjó.