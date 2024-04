Ana Paula Consorte y su curiosa reacción cuando le preguntan por su boda: “Ahí está Paolo, no puedo”

Ana Paula Consorte y su curiosa reacción cuando le preguntan por su boda. (Composición: Infobae)

La modelo brasileña Ana Paula Consorte dejó a todos sus seguidores atónitos con su reacción al ser cuestionada sobre los rumores de su próxima boda con el futbolista peruano Paolo Guerrero. La situación se tornó aún más sorprendente cuando se percató de la presencia del padre de sus hijos durante la consulta.

“¿Solo has venido para acompañar a Paolo y ya se regresan a Trujillo?”, fue la consulta que le hizo el periodista de ‘Todo se filtra’, a lo que, visiblemente nerviosa la garota, respondió: “Sí, de aquí nos regresamos a Trujillo”, fue la respuesta de Ana Paula en medio de su llegada al evento al que asistió junto a su pareja.

En ese momento, el comunicador le consulta sobre los persistentes rumores de matrimonio con el jugador de fútbol. La modelo, manteniendo su mirada en el deportista que se alejaba, responde, aunque su reacción denotaba sorpresa: “¿Cómo van los planes de matrimonio? Paolo está ahí... no puedo”, dijo, dirigiendo su mirada hacia el futbolista.

Ana Paula Consorte y su curiosa reacción cuando le preguntan por su boda. (Captura: Todo se filtra)

Al parecer, la modelo no pudo dar más detalles debido a la decisión de Guerrero de mantener en privado esos aspectos de su vida personal. Siempre ha sido sabido que Paolo Guerrero mantiene su vida privada alejada de los reflectores, pero su relación con Ana Paula parece haber marcado un cambio en ese sentido.

En otro contexto, hace poco la brasilera también despejó dudas acerca de su relación con doña Peta, madre de Guerrero, asegurando que no existe ningún distanciamiento entre ellas. “No, no hay distanciamiento, todo bien. Todo muy bien. ¿Distanciamiento por cuál motivo? Estoy en casa de doña Peta, cómo va a haber distanciamiento”, afirmó la modelo.

Además, al ser consultada sobre la presencia de doña Peta en el cumpleaños de su hijo, Ana Paula respondió con naturalidad: “Claro, es su abuela. Claro que me van a ver en fotos con ella”, fue la respuesta que dio la modelo, dejando en claro que la relación con la madre del pelotero está muy bien.

Doña Peta descarta enemistad con Ana Paula Consorte

Recientemente, Doña Peta también rompió su silencio respecto a su relación con Ana Paula Consorte, actual pareja del reconocido jugador. Esto surge en medio de especulaciones después de ser captadas distanciadas en un partido de la selección peruana. Aunque asistieron juntas al estadio, no se tomaron fotografías ni estuvieron cercanas durante el evento.

En una entrevista para el programa ‘América Hoy’, la madre del capitán de la selección peruana, Paolo Guerrero, negó categóricamente cualquier distanciamiento con la brasileña, desmintiendo los rumores al afirmar que todo lo que se dice al respecto es falso.

“Doña Peta” explicó: “Yo estoy con la que mi hijo quiere, yo no puedo elegirle esposa a mi hijo, él quiere a su esposa, y yo también debo estar con ella. Tengo nietos, ¿cómo podría estar distanciada? No es que esté distanciada, es simplemente que yo soy así, dejo que sean ellos mismos. No me molesto en absoluto, sé quién soy y ella me conoce, él sabe cómo soy, así que no hay ningún problema”.

Asimismo, subrayó la importancia de ganarse el cariño de la gente y destacó los valores que le inculcó su madre: “Uno se gana el cariño con trabajo, dedicación, respeto y mucha humildad. Eso es algo que me enseñó mi madre: ser humilde para poder progresar y estar bien”.

“Yo los dejo ser”, añadió. “No me molesta en absoluto, yo sé cómo soy y ella me conoce, él sabe cómo soy, así que no hay ningún problema. ¿Ana Paula tiene problemas? No sé, esos son problemas de ella, no sé”, concluyó.