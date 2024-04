Universitario confirmó gravedad de la lesión de Christofer Gonzáles: volante publicó sentido mensaje

Christofer Gonzáles será baja en Universitario de Deportes por casi un mes: futbolista publicó sentido mensaje tras conocerse la noticia - Crédito: Getty

Malas noticias en Universitario de Deportes. Este viernes 5 de abril, el vigente campeón nacional enfrentó a Alianza Atlético de Sullana en el estadio Monumental de Ate por la décima fecha del Torneo Apertura 2024 y no pudo contar con el volante Christofer Gonzáles por lesión. El popular ‘Canchita’ salió lesionado en el primer tiempo del partido por Copa Libertadores contra LDU de Quito y tres días después se pudo conocer finalmente la gravedad de su lesión.

A través de un parte médico, la ‘U’ comunicó que uno de sus principales fichajes para el año de su centenario sufre de un desgarro de segundo grado, pero que ya se encuentra recibiendo los cuidados correspondientes por parte del staff ‘estudiantil’. Sin embargo, este problema físico podría mantenerlo fuera de los campos por casi un mes.

“El integrante del plantel profesional, Christofer Gonzáles, ha sido evaluado por el área médica del club y se le ha diagnosticado desgarro de segundo grado en el músculo bíceps crural de la pierna derecha. El volante del primer equipo se encuentra recibiendo tratamiento en la zona afectada”, se lee en el documento publicado en su página web.

De esta forma, el ex Al Adalah de Arabia Saudita se perderá, además del choque con el ‘vendaval del Chira’, otros cinco compromisos del representativo ‘merengue’. Por la Liga 1 2024 no estará en las visitas contra Sport Boys del Callao y Unión Comercio de Tarapoto, así como la contienda como locales ante Comerciantes Unidos. En tanto, por la competición continental, el habitual convocado a la selección peruana no será parte de los desplazamientos a Colombia y Brasil, para medirse con Junior y Botafogo, respectivamente.

'Canchita' Gonzáles salió lesionado contra LDU de Quito por Copa Libertadores 2024 - Crédito: Getty

El sentido mensaje de ‘Canchita’ Gonzáles tras lesión

Tras conocerse que no podrá ser parte de los planes del entrenador Fabián Bustos durante las próximas semanas, Gonzáles Crespo se pronunció al respecto. Lo hizo a través de sus redes sociales, donde hizo eco del desalentador resultado que presentaron sus pruebas médicas. Con un tono muy emotivo, el profesional de 31 años hizo énfasis que este traspié no lo desviará en cumplir sus metas. De igual forma, mandó un mensaje de aliento para sus compañeros.

“Regresaré más fuerte. No voy a parar hasta conseguir todos mis objetivos, estoy convencido de que lo voy a lograr. Éxitos en todo para mi equipo, mi corazón está con ustedes. Vamos con mucha fe en Dios”, escribió en una de sus historias de Instagram.

Mensaje de Christofer Gonzáles tras conocerse su lesión - Crédito: captura Instagram

El discreto momento de Christofer Gonzáles en la ‘U’

Para liberar a Christofer Gonzáles de su contrato en el Medio Oriente, Universitario tuvo que realizar un esfuerzo económico que hasta el momento no ha podido ser retribuido con rendimientos deportivos. Desde que el mediapunta selló su regreso a tienda de Ate ha sido parte importante de las alineaciones del ‘Toro’ Bustos, pero sin influir a nivel ofensivo.

Previo al enfrentamiento con los ‘churres’, ‘Cancha’ había sido parte de cada una de las presentaciones de la ‘U’. Fue titular en seis de ellos e ingresó como alternativa en los cuatro restantes. No obstante, acumulando un total de 448 minutos sobre el terreno de juego, no ha conseguido anotar un solo gol o brindar alguna asistencia. Tras su lesión, el ex Sporting Cristal tiene mucho margen de mejora.