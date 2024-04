Manuel Barreto no se sorprendió con nivel de ‘Tunche’ Rivera en Universitario y reveló detalles de su preperación

El director deportivo de la 'U' se refirió al performance que ha mostrado el 'Tunche' en los últimos partidos. (Video: Entre Bolas)

Universitario de Deportes logró un suceso meritorio luego de darle vuelta el marcador y superar por 2-1 a LDU de Quito en un duelo correspondiente por la jornada 1 del grupo D de la Copa Libertadores 2024. De hecho, José Rivera fue el héroe de este partido con un doblete que le permitió a la ‘U’ poder sumar sus primeros tres puntos en el torneo de Conmebol. En ese sentido, Manuel Barreto no se mostró sorprendido por el nivel del ‘Tunche’ y reveló detalles de su preparación.

“Yo digo la importancia de sentirnos queridos, todos en la vida queremos eso. José es un chico que realmente se siente querido, no solo por el plantel, sino también cuidado, protegido por la institución. El hincha también es súper importante en querer a sus jugador, en respaldarlo porque viste la camiseta de la ‘U’. Con José se representa muy bien de lo que es y tiene que ser el hincha hacia sus jugadores”, fueron sus primeras palabras en diálogo con la prensa.

Ahí fue cuando el director deportivo resaltó el trabajo silencioso que ha realizado el atacante de 26 años. “No me sorprende porque es un chico que se entrena muy bien, es humilde, que cuando no le toca jugar, igual lo veo siempre en el gimnasio, es fuertísimo. Se cuida y es profesional. Entonces, cuando uno persiste, no se rinde, que son cosas del ser ‘U’, el premio llega. Con José y otros también seguro que se va a dar”, señaló.

De la misma manera, la ‘Muñeca’ hizo hincapié en otras acciones que, sumado al trabajo psicológico, le han permitido al nacido en Rioja poder mantenerse fuerte mentalmente, aún cuando no era considerado. “Desde el año pasado que vive cerca del club, por cómo se alimenta, cómo está. El principal psicólogo es el entrenador y su comando técnico. Pero en el fútbol se invierte tanto y es tan profesional, también se debe invertir en quien pueda cuidar emocional y mentalmente a los jugadores. Se ha sumado Juan Cominges y con el comando técnico hacen un trabajo con todos, sobre todo, para mantener fuertes a quienes no pueden jugar”, sostuvo.

José Rivera arribó a Universitario el 2023 desde Carlos A. Mannucci, aunque en su primera temporada anotó tres goles y dio una asistencia en 31 partidos. - créditos: Liga 1

José Rivera, identificado con Universitario

Manuel Barreto no dudó en elogiar la labor del club y del técnico Fabián Bustos para que José Rivera haya mostrado ese increíble crecimiento futbolístico.

“Lo que pasa si los proteges, tiene un comando técnico del nivel que tenemos, las instalaciones que tenemos, la dirigencia cómo está, lo normal es que siga creciendo, entonces no me sorprende para nada lo de José. Y si el año pasado creímos en él, imagínate ahora”, comentó.

Dentro del campo de juego, el ‘Hombre Araña’ no ha hecho más que poner en práctica todo el trabajo realizado, pero sobre todo, la garra característica del club. “Nos pone muy contentos porque es un chico con valores que son muy distintivos de la institución. El primer partido no salió en lista, no se quejó y siguió entrenando como todos”, indicó el dirigente.

Como premio a la perseverancia, el ‘Tunche’ convirtió dos goles en el triunfo de Universitario sobre LDU de Quito en el debut de la Copa Libertadores 2024. Pero antes, le anotó a Atlético Grau, Melgar y Deportivo Garcilaso, en partidos donde la ‘U’ no perdió en este año.

Universitario venció 2-1 a LDU Quito por la primera fecha de la Copa Libertadores 2024

¿Renovación para José Rivera en Universitario?

Con las buenas actuaciones del canterano de Unión Comercio, los hinchas podrían imaginar sobre una posible renovación de José Rivera en el elenco ‘merengue’. De hecho, ya lo hizo a finales de la temporada pasada, por todo el 2024. Aunque dado su destacado presente, podría estirar su estadía por más tiempo, a lo que Manuel Barreto expresó lo siguiente:

“Todas las renovaciones se manejan al interno. Quién no quisiera seguir contando con él. Quisimos seguir con él cuando quizás algunos cuestionaban su renovación, jugaba poco, pero sabiendo que era un progreso. La conformación del equipo no es fácil, no es como que traigo dos jugadores y ya está el equipo, no. Hay que saber con quién se relaciona, con quién compite, qué herramientas tiene para desarrollarse, cuántos partidos jugó José el año pasado, cómo lo hizo... Entonces, qué proyección se da para este año ententiendo que José Rivera va a ser mejor”.