Peruana relata el terror que vivió durante el terremoto de magnitud 7,4 en Taiwán: “No sabía cómo reaccionar”

Así vivió una peruana el terremoto en Taiwán. (Foto: AFP/Captura de video)

El terremoto de 7.4 ocurrido el último martes 2 de abril en Taiwán fue el sismo más fuerte en los últimos 25 años, aseguraron las autoridades del país asiático, y una peruana también fue testigo del terror. Hace cuatro meses, la connacional Yassury Sernaque Montes preparó sus maletas y se fue a estudiar a esta región, sin imaginar que en algún momento, este día llegaría.

La joven se econtraba realizando sus labores diarias, cuando un estruendoso sonido llamó su atención y paralizó sus sentimientos, alertándola que el peligro estaba cerca. En países asiáticos, como Taiwán, las alertas sísmicas pueden sonar hasta con un minuto de anticipación, para que los ciudadanos puedan tomar todas sus precauciones.

Yasury no entendía lo que estaba pasando, ni lo que debía hacer en ese momento, felizmente, gracias a apoyo de sus vecinos pudo ponerse a buen recaudo. “Antes de que suceda algo aquí (Taiwán), suele activarse una alarma. En este caso sonó un minuto antes y para mí fue sorprendente, algo impactante, realmente me asusté. Además, nunca había escuchado una alarma de ese tipo y tampoco entendía qué iba a pasar hasta que empezó a sacudirse todo a mi alrededor “, narró a TV Perú.

Un país que está preparado

Así vivió una peruana el terremoto en Taiwán. (Foto: AFP)

La joven estudiante, que viajó para estudiar chino, cuenta que a penas comenzó el movimiento telúrico entró en pánico ante el fuerte movimiento, ya que en ese momento se encontraba sola; pero al ver la enorme preparación de la población, logró componerse y salió en búsqueda de un espacio seguro.

“En un principio entré en pánico, porque no sabía cómo reaccionar; pero el apoyo de la gente me hizo tomar conciencia y mantener la calma. Creo que Taiwán es un país que está más o menos preparado, no en un 100 %, pero en su mayoría sí; las personas están capacitadas para afrontar estas situaciones con una calma que quizás no se ve en otros países”, agregó la joven estudiante.

En esa línea, destacó que uno de los métodos que funcionan entre los ciudadanos para mantener la calma es enfocarse o promover otros temas de conversación y no pensar en lo que está sucediendo, con la finalidad de tranquilizar a las personas más nerviosas.

Así vivió una peruana el terremoto en Taiwán. (Foto: AFP)

“(Ante un sismo) la población sale a la calle y se junta, se reúne, y empieza a hablar y enfocarse en otros temas y no en lo que está pasando. Creo que es una buena táctica. En Perú esto no suele pasar eso, pues, la mayoría sale corriendo, gritando, y eso afecta mucho a otras personas que quizás pueden ser más nerviosas, como yo”, agregó Yassury Sernaque.

Nueve muertos y más de 800 heridos

Actualmente, la joven peruana se encuentra en la ciudad de Taichung, una de las más afectadas por el terremoto. Como se mencionó anteriormente, llegó hasta Taiwán para estudiar el idioma chino. A pesar del gran susto, no piensa regresar a Perú, porque desea continuar preparándose profesionalmente.

Asimismo, indicó que no hay muchos peruanos en el país asiático, sin embargo, pasado el sismo, todos los residentes de la isla se comunicaron a través de las redes sociales. “Creo que unirnos es algo muy común de los peruanos en el exterior, sobre todo en estos momentos”, acotó.

Así vivió una peruana el terremoto en Taiwán. (Foto: AFP)

Según los últimos reportes, el terremoto de Taiwán ha dejado un saldo de nueve muertos y más de 800 heridos; además de daños en decenas de edificios. Las ciudades más afectadas por este evento fueron: Nuevo Taipéi, Kaohsiung, Taichung, Taipéi, Taoyuan, Tainan, Hsinchu, Keelung, Chiayi, Changhua, Pingtung, Zhubei, Hualien, Douliu, Taitung, Nantou, Yilan, Miaoli, Magong, Puzi y Taibao.

El epicentro se situó a 18 kilómetros al sur de Hualien, tuvo una profundidad de 34.8 km y una magnitud de 7.4, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), produciéndose justo antes de las 08H00 locales (00H00 GMT).