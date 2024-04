Pamela Franco niega maltratar a las bailarinas de su orquesta: “Esta es una carrera sacrificada”

Bailarinas de Pamela Franco revelan cómo es trabajar con ella. | TikTok @lucerovilchez.pe

Pamela Franco se pronunció tras la viralización de un video en TikTok protagonizado por una de sus exbailarinas, quien reveló las condiciones laborales dentro de la orquesta de cumbia. Ante las críticas por presuntamente maltratar a su equipo, la cantante se defendió, argumentando que ella y todos sus colaboradores enfrentan las mismas dificultades.

Recordemos que Lucero Vílchez se convirtió en tendencia después de publicar un video titulado “Un fin de semana como bailarina de Pamela Franco”. En este clip, ella y su compañera Sofía Ñauri contaron que pasaban largas horas viajando en un bus interprovincial, lo que las obligaba a dormir poco, maquillarse en plena ruta y limpiarse con pañitos húmedos.

“No nos bañamos. El bus es un bus normal, común y corriente, no es un bus cama. Tiene baño y hacemos paradas cada cierto tiempo para poder acicalarnos, ir al baño. Usamos pañitos húmedos. Cuando tenemos alojamiento, aprovechamos y nos bañamos rápido, pero no es siempre, porque a veces bajamos del bus y vamos de frente al escenario”, expresó Vílchez, quien aseguró en los comentarios que había ocasiones en las que Pamela Franco viajaba en avión.

Bailarinas de Pamela Franco

Pamela Franco niega maltrato laboral

En una entrevista con un medio local, Pamela Franco aclaró que no está fastidiada con sus bailarinas, ya que comprende que ellas comparten sus experiencias dentro de la agrupación de cumbia con un tono de humor. “Sé que ellas hacen sus TikToks en broma y no hay nada de malo en eso”, inició diciendo a Trome.

Pamela Franco mencionó luego que Lucero Vílchez ya no trabaja en su agrupación y que, aunque muchos no lo crean así, ella también viaja largas horas en bus interprovincial junto a su equipo. “Y no solo ahora, porque eso se da desde hace mucho tiempo. Lo he vivido en todas las orquestas en las que estuve”, complementó la artista nacional.

“No me afectan [las críticas]. Tengo diez años trabajando en esto, es más he compartido anécdotas con ellas, pero en fin la noticia se irá por el lado donde más cree polémica y ese TikTok lo hizo antes. Trabajar en una orquesta, que se mueve de un lado a otro, es fuerte y muchas chicas que están en este ambiente saben a lo que me refiero, lo que uno pasa para cumplir con los contratos que tiene. Esta es una carrera sacrificada”, complementó la expareja de Christian Domínguez.

Pamela Franco junto a Lucero Vílchez en el set de 'El Reventonazo de la Chola'. Instagram/@lucerovilchez.pe

Finalmente, informó que Pamela Franco y su Orquesta está conformada por dos bailarinas, dos cantantes mujeres y un grupo de músicos varones. Según dijo, el trato que tiene hacia sus trabajadores “es bonito y respetuoso”. “Se ha dicho tanto de mí, tantas cosas que lo único que quiero en este momento es estar bien”, concluyó.

Exbailarina de Pamela Franco hace aclaración

En medio de la controversia, la exbailarina de Pamela Franco lamentó que sus declaraciones hayan sido tomadas como una queja hacia la orquesta de cumbia. Aseguró que su verdadera intención era contar su experiencia como artista, y no quejarse públicamente de las condiciones laborales, las cuales entiende son las mismas para todas las personas que trabajan en la música.

“Siento que se ha salido bastante de contexto. Mi blog se titula ‘Un día como bailarina de’, no dice nada de una denuncia o una queja. No soy la única que viaja en bus por varios días. Es más, hay orquestas que recorren todo el Perú que viajan una semana o un mes metidos en un bus. Solamente les estoy contando mi experiencia, mis anécdotas. Por ejemplo, a mí me chocó el viaje, pero hay otras personas que no le chocó. Entonces, no entiendo por qué tanto show. Quiero que quede claro que no me estoy quejando, solo cuento mi experiencia. Ser artista no es sencillo”, indicó en TikTok.