Johanna San Miguel no busca más relaciones en su vida: “Prefiero un gato a un hombre”

Johana San Miguel se aleja del amor y lo explica en su unipersonal. | Instagram/Johanna San Miguel

La reconocida conductora Johana San Miguel compartió detalles sobre su nuevo unipersonal y su perspectiva personal frente al amor y la independencia, en entrevista con un conocido canal de televisión.

Con una marcada preferencia por la compañía de sus gatos y un enfoque en su bienestar personal, la recordada Queca de ‘Pataclaun’ expresó su complicada relación con el amor, señalando que para ella, los felinos y su independencia tienen un valor superior al de una pareja.

“Tengo gatos y no necesito nada, prefiero un gato a un hombre, mil veces. Prefiero un regio juego de tapers de plásticos de aluminio que a un hombre”, dijo la figura de ‘Esto Es Guerra’.

Johanna San Miguel descarta enamorarse. | América TV - Domingo al Día

Durante la presentación de su espectáculo unipersonal, San Miguel hizo énfasis en su elección de no seguir el prototipo de mujer limeña tradicionalmente casada, destacando además que ha experimentado una relación con un hombre más joven.

Refiriéndose a sí misma en tercera persona, indicó: “Johanna está lista, preparada y feliz”, mostrando una actitud positiva hacia la vida y la soltería.

¿Cuándo estrena Johana San Miguel su unipersonal?

‘¡Ya Siéntese Señora!’, que se presentará a partir del próximo 6 de abril en el Teatro Peruano Japonés, es un espectáculo dirigido por Carol Hernández que abordará las cuestiones de edad y los estereotipos que enfrentan las mujeres, que frecuentemente son objeto de juicio y crítica.

Para desarrollar este espectáculo, se realizó un estudio psicológico y sexual con el fin de comprender los prejuicios que pesan sobre ellas en distintos aspectos de sus vidas.

Johanna San Miguel descarta enamorarse. ¿Quién fue su última pareja? | Domingo al Día

Johanna San Miguel destacó la dura realidad de las etiquetas impuestas a las mujeres en la sociedad, mencionando ejemplos como la percepción de la maternidad y la menopausia, y cómo estas etiquetas contribuyen a un entorno de juicio y crítica.

A través de su unipersonal, busca arrojar luz sobre estas problemáticas y fomentar una reflexión crítica entre el público.

“Las mujeres siempre estamos etiquetadas. Si es mamá, ¿qué clase de madre será? Si sale mucho a la calle, mala madre, si no sale, entonces es sobre protectora. Por ejemplo, si tiene menopausia, es histérica, así que siempre estamos juzgadas”, dijo.

Johanna San Miguel es conductora de 'Esto Es Guerra'. | América TV

En resumen, este nuevo espectáculo promete ser una ventana al pensamiento y las experiencias de Johana San Miguel, quien a través de la comedia y la sinceridad, invita a reflexionar sobre las complejidades de ser mujer en la sociedad actual.

Recuerda a su ex, Stefano Salvini

La conocida actriz y conductora abordará temas complejos en su show como los prejuicios hacia las mujeres de edad avanzada y hablará sobre su experiencia personal con la depresión, provocada por críticas y ataques relacionados con su apariencia y decisiones de vida.

Johanna San Miguel tiene 38 años de trayectoria artística. | Domingo al Día

“El título de mi unipersonal viene por las diferentes cosas que vemos últimamente o cuando una mujer ya no tiene 20 años. Las mujeres siempre hemos estado etiquetadas y juzgadas”, contó a América TV.

Además, San Miguel traerá a colación su relación pasada con el actor Stefano Salvini, destacando la diferencia de edades entre ambos que generó controversia en su momento.

En charla con ‘Domingo al día’, se refirió a dicho romance, destacando que, a pesar del escándalo mediático que la rodeó debido a la diferencia de edad de 25 años, ambos mantienen bonitos recuerdos de su tiempo juntos.

Johanna San Miguel recuerda romance con Stefano Salvini y las críticas que tuvo que afrontar.

El encuentro de San Miguel y Salvini se llevó a cabo durante el rodaje de la película ‘A los 40′, un hecho que marcó el inicio de su breve vínculo sentimental.

“Tengo una lista interminable (de prejuicios que le ha tocado vivir). Nunca he calzado dentro del formato de la típica limeñita. Estuve con un hombre joven y casi me queman viva o también he sido atacada por lo que me pongo o no”, recordó en otra entrevista con Trome.