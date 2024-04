Oliver Sonne firma contrato con Adidas luego de realizar su debut oficial con la selección peruana

Oliver Sonne es nuevo rostro de Adidas. - Crédito: Nine Group

Oliver Sonne tiene más razones para sonreír. Después de hacer su estreno oficial con la selección peruana en los partidos amistosos internacionales contra Nicaragua y República Dominicana, en Lima, registró su nombre a una marca internacional de renombre.

Desde Dinamarca se conoció que Sonne se comprometió con Adidas en su primer gran contrato de patrocinio, lo que supone que -de ahora en adelante- será uno de los iconos de la marca deportiva en Perú. El anuncio se dio a conocer a través de su agencia de representación.

La presunta firma de Oliver Sonne con Adidas. - Crédito: Nine Group

“Oliver Sonne y adidas firman un acuerdo de patrocinio hasta el final de la Copa Mundial de la FIFA 2026″, publicó Nine Group adjuntando una imagen hecha del futbolista internacional con la ‘bicolor’ estampando su rúbrica en el contrato junto a artículos de la compañía multinacional de Alemania y fotografías del deportista con la ropa de entrenamiento de Perú.

Inmediatamente las reacciones no tardaron en llegar. Y fueron por parte de la enorme legión peruana que ha quedado fascinada con el amor expresado por Oliver hacia el país de su abuela. Todos los connacionales coinciden que “el efecto selección” ha hecho posible que él dé un paso destacado uniéndose a una de las mayores marcas deportivas del mundo.

Oliver Sonne, nuevo futbolista de Perú de cara a la Copa del Mundo 2026. - Créditos: Andina

De Reynoso a Fossati: el camino internacional de Sonne

La temporada 2023/24 quedará para siempre grabada en la mente de Oliver al haber sido el curso que le permitió dar el gran salto internacional uniéndose a la selección peruana, tras sus buenas exhibiciones en la Superliga de Dinamarca con el Silkeborg IF.

En un principio su inclusión con la ‘bicolor’ contó con el seguimiento exhaustivo del exentrenador Juan Reynoso, su principal impulsor al equipo de todos. No obstante, jamás lo requirió en dos ventanas eliminatorias pese a que había hecho todos los esfuerzos para ser considerado.

Juan Reynoso, el artífice de la llegada de Oliver Sonne a la selección peruana - Crédito: Getty/ FPF

Para el ‘Ajedrecista’, Sonne necesitaba primero acoplarse a la cultura e idiosincrasia del país para después ser tomado en cuenta en el proceso clasificatorio. Sin embargo, tras haber cumplido con esa tarea -a cabalidad- nunca fue una verdadera opción para el director técnico que vio salida pronto de la VIDENA sin echar mano de Oliver.

Quien sí incluyó en su proyecto a Sonne, aunque con ciertas dudas al principio, fue el técnico Jorge Fossati, cuya hoja de ruta tiene como prioridad abrazar a todos los elementos necesarios que sean de utilidad para encabezar la operación remontada en la clasificación rumbo a la Copa del Mundo 2026.

El nacido en Dinamarca entró en la segunda parte del choque preparatorio. (Video: Movistar Deportes)

Así las cosas, el ‘Flaco’ llamó al futbolista del Silkeborg IF en su primera nómina oficial para los juegos amistosos FIFA contra Nicaragua y República Dominicana. Precisamente en el primer test le dio entrada -con el resultado a favor por 2-0- en medio del frenesí del público instalado en el estadio Alejandro Villanueva.

Más allá de que se inició con buen pie, a Fossati no le agradó, en lo absoluto, que las graderías exigieran el ingreso de Oliver: “No me hizo ninguna gracia que el estadio completo me pida por un jugador. Si lo ignoré, es por el jugador”. Aquel episodio quedó en la anécdota. Para la siguiente evolución, Sonne volvió a sumar minutos con el respaldo de la afición, que sí le bajo al éxtasis con respecto al estreno.