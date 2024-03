Brunella Horna comparte preocupante experiencia con su bebé luego de alimentarlo: “No sabía qué hacer”

Brunella Horna relató momentos difíciles tras el nacimiento de su bebé. | América TV

experiencia personal con su bebé que llevó a una discusión sobre los cuidados necesarios al alimentar a un recién nacido. Durante un segmento de ‘América hoy’, la conductora del magazine relató un incidente que tuvo lugar al Brunella Horna compartió unaque llevó a una discusión sobre los cuidados necesarios al alimentar a un recién nacido. Durante un segmento de ‘América hoy’, la conductora del magazine relató un incidente que tuvo lugar al primer mes de nacimiento de su pequeño Alessio.

La empresaria, quien se convirtió en madre en noviembre de 2023 con su esposo Richard Acuña, recordó la vez que creyó que su hijo se estaba ahogando luego de haberlo alimentado.

La situación fue controlada gracias a la intervención del excongresista e hijo de César Acuña, quien estaba presente en ese momento. Él logró calmarla y juntos superaron el incidente sin mayores consecuencias.

Brunella Horna enfrentó desafíos con su bebé a un mes de dar a luz. | Captura/América TV/Instagram

La preocupante experiencia de Brunella Horna

El incidente fue narrado por Brunella Horna en una secuencia dedicada a la importancia del cuidado de los bebés, enfatizando la necesidad de tomar precauciones específicas al alimentarlos para prevenir situaciones riesgosas.

“Aprendí a bañarlo y darle la leche, todo yo solita. A mí me pasó que al mes que le di leche a Alessio, en la madrugada, se ahogó. Yo no sabía qué hacer”, contó la modelo.

El apoyo de su esposo en el momento generó alivio en la joven. “Por suerte, Richard estaba esa noche conmigo, me ayudó, me calmó porque yo entré en nervios y no sabía qué hacer”, añadió.

Brunella Horna

Su experiencia sirvió para introducir una charla educativa sobre cómo actuar en casos de emergencia similares, brindada por una especialista presente en el set.

El consejo de Brunella Horna

Durante el segmento, Brunella Horna y la especialista ofrecieron consejos útiles para los padres primerizos sobre cómo manejar situaciones de emergencia con sus bebés, específicamente al alimentarlos.

Se destacó la importancia de mantener la calma y saber cómo actuar de manera efectiva para asegurar el bienestar del bebé.

El segmento educativo en ‘América hoy’, liderado por Ethel Pozo, generó una respuesta positiva de la audiencia, promoviendo la concienciación sobre los cuidados necesarios para evitar este tipo de incidentes.

Alessio, hijo de Brunella Horna y Richard Acuña, cumplió 4 meses. | Instagram

¿Brunella Horna tendría un segundo bebé?

Brunella Horna y Richard Acuña, reconocida pareja del ámbito del entretenimiento y la política respectivamente, han decidido no buscar un segundo hijo por el momento.

La decisión llegó tras celebrar el tercer mes de su primer descendiente, Alessio, momento que ha llevado a la pareja a plantearse un periodo de pausa antes de considerar la ampliación de su familia.

La noticia fue revelada durante una entrevista que la empresaria concedió al programa ‘Más Espectáculos’, de América TV.

Brunella Horna y su hijo con Richard Acuña. (Captura: Instagram @brunehorna)

La conductora también detalló en la entrevista sus experiencias y retos como madre primeriza, centrándose en aspectos como el sueño del bebé y el equilibrio entre sus responsabilidades profesionales y familiares.

“Mi espalda ya no la siento, la siento rota en mil pedazos. Me ha tocado un bebito al que le cuesta mucho dormir, pero ahí estamos Richard y yo dándonos la mano en la madrugada. Pensar en otro bebé por ahora, no hay forma”, dijo.

Además, explicó la razón por la cual aún no ha compartido imágenes de su hijo en redes sociales, un tema que ha generado interrogantes entre sus seguidores.

“Nosotros somos los públicos, no sé si a él más adelante le vaya a gustar. Entonces, es una decisión que la vamos a tomar más adelante. Por ahora, estamos bien así, mi bebé está sanito y con toda la familia. No hay necesidad”, añadió.

Brunella Horna ha optado por no mostrar el rostro de su primer hijo. | Instagram @brunehorna

En el contexto de su vida personal, Horna también compartió cómo la pareja maneja aspectos cotidianos como los olvidos de fechas importantes. Según sus palabras, a pesar de ser ella quien suele olvidar aniversarios y eventos especiales, Richard Acuña destaca por ser “súper detallista”, lo que ha dado pie a situaciones de disgusto.