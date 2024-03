Christian Domínguez se muestra optimista de compartir escenario con Pamela Franco: “Sería increíble”

Christian Domínguez anhela el reencuentro con Pamela Franco en el escenario. | Willax

El cantante Christian Domínguez expresó su posición respecto a la posibilidad de compartir escenario nuevamente con Pamela Franco, su expareja y también cantante de cumbia. A pesar de que ambos participaron en un evento musical en Ayacucho, no tuvieron la oportunidad de interactuar debido a cuestiones de programación.

En una charla con el programa ‘Amor y Fuego’, el líder de la ‘Gran Orquesta Internacional’ se mostró abierto y optimista ante la idea de encontrarse con la madre de su última hija en futuros shows artísticos.

La relación entre los intérpretes musicales duró más de tres años, pero llegó a su fin tras revelarse infidelidades por parte del cumbiambero con Mary Moncada y otras mujeres. Estas fueron evidenciadas por las cámaras del programa de Magaly Medina.

Christian Domínguez y Pamela Franco podrían compartir reflectores. | composición/Infobae

Christian Domínguez habla de Pamela Franco

Aun así, el cantante se mantiene positivo respecto a su relación laboral y personal con Franco. “No teníamos por qué juntarnos. No tendría problemas, realmente, pero no se dio porque fue un tema de concierto, entre artistas y grupos de canto,” explicó Domínguez.

Además, reveló que, aunque no hubo un cruce directo durante el espectáculo, no habría sido un problema saludarse si la situación se hubiera presentado. “Si por ahí pudo haber un cruce, obviamente nos hubiéramos saludo, pero no fue un tema de que no queríamos hacerlo”, agregó.

A pesar de las complejidades personales, el cantante evidenció un claro deseo de mantener una relación profesional respetuosa con su ex pareja. “Yo subí primero y ahí el público se alteró. Es más, ella iba a subir antes porque sus músicos llegaron tarde. Eso es una vez que nos ha pasado, espero que pasen 20 mil veces más, que sería increíble, por un tema laboral,” manifestó.

Pamela Franco habría intentado evitar a Christian Domínguez. | captura/Willax

¿Qué pasó en el evento de Ayacucho?

Durante el concierto en cuestión, se reportó que ambos artistas mantuvieron una estricta separación tanto en el escenario como fuera de él, cumpliendo con ciertas condiciones impuestas por Franco para participar.

Según revelaron los organizadores del espectáculo a Magaly Medina en ‘Magaly TV La Firme’, la ex Alma Bella y Domínguez no se alojaron en el mismo hotel ni compartieron camerinos.

“Una de las condiciones (de Pamela) es estar separados... pero la intención era juntarlos,” comentó uno de los miembros del staff, indicando que hubo esfuerzos por parte de la producción para facilitar un encuentro profesional.

Christian Domínguez habla del encuentro con Pamela Franco en concierto. | captura/Willax

La cercanía entre Domínguez y Karla Tarazona

El cantante de cumbia Christian Domínguez ha sorprendido a su audiencia tras mostrarse cercano a su expareja, Karla Tarazona, generando conjeturas sobre la naturaleza de su relación actual.

Este hecho se esclareció en una entrevista para el programa ‘Préndete’ de Panamericana Televisión, donde el intérprete compartió detalles sobre cómo es su vínculo con la madre de sus hijos en la actualidad y cómo ambos están manejando su soltería de manera relajada.

“Ella soltera y yo soltero, obviamente nos permitimos jugar así porque cuando cada uno tenía su vida era un poquito más de respeto por lógicas razones, pero amistad siempre ha habido, buen trato también. Todos los días hablamos”, expresó.

Christian Domínguez, reconocido en el ámbito de la música tropical, señaló que a pesar de los escándalos pasados, especialmente uno relacionado con Mary Moncada que contribuyó a su separación de Pamela Franco, él y Tarazona han mantenido siempre una relación cordial.

Magaly Medina sobre ‘coqueteos’ de Karla Tarazona y Christian Domínguez. (Captura: Magaly TV La Firme)

Señaló que evitaban aparecer juntos públicamente para no generar tensiones con sus parejas de ese momento. En cuanto a su relación con Franco, afirmó que, aunque no están juntos, la comunicación por el bienestar de su hija es constante y ambos se encuentran enfocados en sus carreras y crianza de la pequeña.

“Ella está trabajando mucho, está enfocada en nuestra hija y el trabajo, nos hemos refugiado en eso. Yo hablo con ella igual todos los días, creo que la relación tiene que ser la mejor por nuestros hijos”, manifestó.