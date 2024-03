La reacción de Ricardo Gareca tras sufrir su primera derrota con Chile: perdió 3-2 ante Francia

Ricardo Gareca dio su balance tras la derrota de Chile con Francia en su segundo amistoso (ESPN).

La selección de Chile perdió 3-2 con Francia en Marsella en su segundo partido con Ricardo Gareca como entrenador de la ‘roja’. El ‘Tigre’ inició la primera fecha FIFA con un balance positivo, debido a que goleó 3-0 a Albania en su debut y, si bien se fue con las manos vacías, exigió y complicó más de una vez a los galos, uno de las mejores del mundo.

Al finalizar el cotejo, el DT argentino se mostró satisfecho por lo mostrado por la ‘roja’ en estos dos cotejos, así como en el partido de preparación que sostuvieron a puertas cerradas con los menores del Reggina de la Serie C.

“En el balance de los dos partidos nos llevamos un saldo bueno. Por la estadía, el comportamiento, la predisposición al trabajo que tuvieron. Tanto en los dos partidos que nos tocó jugar, como en el que jugamos contra los juveniles de Reggina. Nos vamos satisfechos, con conclusiones positivas. Ya analizaremos profundamente. Desde la entrega y la actitud quedamos conformes”, declaró.

Chile perdió 3-2 ante Francia en partido amistoso internacional por fecha FIFA. El DT Ricardo Gareca sufrió su primera derrota con la 'roja'.

El ‘Flaco’ destacó que sus dirigidos hayan competido ante un rival de la calidad de los ‘galos’, quienes llegaron a las últimas dos finales de Copa del Mundo y salieron con Kylian Mbappe y todas sus estrellas.

“Fue bastante efectivo Francia, tiene con que. Los goles fueron virtudes del rival. El desenvolvimiento de los jugadores me carga más de seguridad que de dudas. Enfrentamos a un rival que por algo ganó el Mundial 2018 y fue subcampeón en el último Mundial. Eso requiere la máxima atención y el máximo esfuerzo. Fue un partido bastante parejo, con dos equipos que fueron a buscar. Francia ganó bien. Los muchachos estuvieron bien. Podemos seguir mejorando. Los detalles marcan una diferencia importante y estamos en condiciones de poder mejorarlo”, añadió.

El extécnico de la selección peruana también advirtió que, al asumir a mitad de la eliminatoria, tiene menos tiempo para perfeccionar la idea de juego y corregir los errores, como el de los goles en contra:

“Tenemos que mejorar, seguir acentuando una idea de juego. En el balance hicimos 5 goles y recibimos 3. Es un comienzo en el que rápidamente tenemos que dar respuesta. No hay tiempo. Es un proceso comenzado y las posibilidades van a ser concretas si damos un mensaje que pueda ser interpretado lo más rápido posible”, aseguró.

Chile venció 3-0 a Albania en partido amistoso internacional por fecha FIFA.

“No deseo imprimir mi sello”

Ricardo Gareca descartó que trate de añadirle se propio sello a la selección chilena, pues lo que quiere conseguir en realidad es que los ‘mapuches’ exploten el estilo que los ha caracterizado a lo largo de su historia.

“Tenemos la responsabilidad de conducir a la selección. No le quiero dar ningún sello, solo quiero que respete su historia Lo que más me interesa es lograr la técnica, la agresividad, la entrega del jugador chileno. Más allá de lo nuestro, tratar de continuar con algo que tiene que ver con la historia (..) En el video lo vamos a analizar profundamente”, aseveró.

Cabe indicar que, durante su paso por Perú, mostró un discurso similar, intentando que la ‘bicolor’ vuelva a su raíces de buen fútbol.

Claudio Bravo: “Retomamos a lo que estábamos acostumbrados”

Claudio Bravo, portero y referente de la selección de Chile, elogió el inicio de este nuevo proceso con Gareca e incluso dio a entender que el trabajo y la ilusión es superior a lo que vivieron en años anteriores:

“Retomamos un poco a lo que estábamos acostumbrados, esa es la línea, no bajar de ahí. Es un poco volver a lo que estábamos habituados, una selección con personalidad, con carácter, una selección que no deja de correr. Esos son los estímulos que no tenemos que perder y seguir manteniendo esto por mucho tiempo más. Volver a repetir”, comentó.