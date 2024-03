La ácida crítica de Mauro Cantoro contra Jorge Fossati: “Se armó un circo con Oliver Sonne” | Desmarcados

Una de las cosas que dejó el arranque de la ‘Era Fossati’ fue el debut oficial de Oliver Sonne con la selección peruana. El jugador del Silkeborg IF se estrenó en el encuentro contra Nicaragua en amistoso que se jugó en el estadio Alejandro Villanueva, ingresó a los 58 minutos y el lugar que ocupó generó mucha polémica.

El técnico uruguayo decidió colocar al danés-peruano por izquierda, posición que no es habitual. Y contra República Dominicana, el estratega lo hizo ingresar a los 85 minutos y esta vez lo colocó por derecha. El poco tiempo que estuvo en cancha provocó muchas reacciones, pues los hinchas querían verlo más en acción.

Mauro Cantoro criticó duramente a Jorge Fossati porque no entendió qué cosa quiso hacer con Sonne ya que no encuentra sentido de ponerlo fuera de su zona y luego darle solo cinco minutos cuando pudo darle mucho más tiempo en el campo.

“¿Va a utilizar a Sonne por izquierda? El chico no tiene zurda. Se armó un circo que el chico (Oliver Sonne) no tiene nada que ver. Lo puso 20 minutos por izquierda que creo yo que jamás va a jugar en un partido serio, donde te estás jugando cosas importantes. Y en un partido que lo puede poner 70 minutos, lo puso 10 minutos. Se ríe con el técnico, no me parece serio, Para mí no lo tiene en cuenta. El técnico tiene su por qué y obviamente habrá sacado cosas importantes sobre eso”, disparó el comentarista en su programa de Youtube ‘Desmarcados’.

El nacido en Dinamarca entró en la segunda parte del choque preparatorio. (Video: Movistar Deportes)

Las exigencias de Jorge Fossati a Oliver Sonne

El técnico de la selección peruana reveló qué pedido le hizo a sus jugadores con respecto a Oliver Sonne. Jorge Fossati exigió a los convocados que hablen en español al danés-peruano para que su adaptación sea más fácil y pueda tener mejor comunicación con sus compañeros.

“Mi pedido a los jugadores, a sus compañeros, delante de él, fue precisamente que le hablaran en español todo el tiempo. Eso lo iba a obligar a entender. ‘¿No entendiste esta vez? Que la próxima vengas mejor estudiado’. Si tienes ganas de venir, me parece que es lo lógico, ¿no? Que alguien que habla otro idioma se adapte a la selección de un país. No es un club, es la selección. Entonces, te tienes que adaptar al idioma del país al que perteneces porque eres nacionalizado y no que el país se adapte a ti”, declaró el DT.

Sonne pudo debutar con la camiseta ‘blanquirroja’ después de varias convocatorias con Juan Reynoso. Se volvió el favorito de los hinchas peruanos y todos esperan que vuelva a ser tomado en cuenta para los próximos encuentros. El ex Universitario de Deportes se mostró molesto porque los aficionados le pidieron si ingreso frente Nicaragua, no quiere que haya favoritismo ante los demás convocados.

“Sonne estaba calentando, no estaban calentando todos, estaban calentando algunos que eran los posibles cambios que inclusive ya habíamos trabajado. La verdad que a mí no me hizo ninguna gracia que el estadio completo me pidiera por un jugador y simplemente si lo ignore es porque el último que tiene que ser perjudicado es el jugador”, aseguró en conferencia de prensa.

El entrenador de la 'blanquirroja' también dejó sarcástica frase sobre el aprendizaje del lateral derecho nacido en Dinamarca. (Movistar Deportes)

Otros debutantes en la selección peruana

Oliver Sonne no fue el único que pudo estrenarse con Perú, pues también lo hicieron Erick Noriega y José Rivera. El defensa de Comerciantes Unidos debutó frente Nicaragua a los 73 minutos en reemplazo de Carlos Ascues, quien tuvo que salir de la cancha tras duro golpe.

Y el delantero de Universitario de Deportes lo hizo con República Dominicana, entró al campo del estadio Monumental a los 60 minutos por Piero Quispe y dejó buenos comentarios: provocó el penal que terminó en gol de Paolo Guerrero para cerrar el 4-1 a favor de la ‘blanquirroja’.