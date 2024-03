Jorge Fossati reconoció charla con Raúl Ruidíaz previo a amistosos de la selección peruana y avisó si entra en sus planes

Jorge Fossati, DT de la selección peruana, habla sobre Raúl Ruidíaz y su regreso al Monumental. Canal N

La selección peruana se enfrentará a República Dominicana el martes 26 de marzo en un amistoso FIFA que se desarrollará en el estadio Monumental. Será la segunda prueba de la ‘bicolor’ bajo el mando de Jorge Fossati. Luego de la victoria sobre Nicaragua, el elenco nacional se mantiene enfocado en seguir mejorando para asimilar la idea del experimentado DT, que en su primera convocatoria dejó fuera a varios futbolistas, siendo Raúl Ruidíaz uno de ellos. En ese sentido, el entrenador reveló una charla con la ‘Pulga’ y sobre su no convocatoria a estos duelos.

“Estamos felices y enterados de lo de Ruidíaz (de ser el máximo goleador histórico de su equipo). Yo tuve una comunicación con él. Es más, él recibió un material, como otros, especialmente los que están en el exterior y acá, con respecto al trabajo de la idea”, comentó en conferencia de prensa.

Asimismo, reveló el motivo de su ausencia en estos choques ante los equipos de la Concacaf y dejó abierta la posibilidad de llamarlo más adelante. “En los últimos tiempos tuvo problemas físicos y por eso decidimos no tenerlo en cuenta. Pero por supuesto, es una posibilidad a futuro”, dijo.

Cuando la lista se dio a conocer en la segunda semana de marzo, destacaron las ausencias de algunos jugadores por lesión, así como de otros por decisión técnica como Santiago Ormeño y el hombre de Seattle Sounders. Empero, desde entonces, anotó dos goles que lo colocaron en la historia del conjunto de la MLS.

Seattle Sounders celebró el récord histórico de Raúl Ruidíaz. - créditos: MLS

Análisis de la victoria ante Nicaragua

Por otro lado, Jorge Fossati, quien aseguró que ante República Dominicana habrá cambios con respecto al once que mandó contra Nicaragua, hizo un análisis de su debut en la selección peruana.

“Tuvimos un muy buen arranque. Es verdad que en los últimos minutos, Nicaragua se posicionó más en nuestra cancha y jugamos de contragolpe. Las razones pueden ser varias, pero a veces el desconocimiento de la idea hace que quieras hacer tanto lo que te pidieron, que te olvidas de algo que también te dijeron: libertad en el orden, no sacarle la impronta a nadie. Hay desconocimiento, no es un equipo que esté habituado a jugar periódicamente y también a algún desgaste físico”, señaló.

Sin embargo, el DT de 71 años entendió que habrá una adaptación, la cual no es un motivo de alarma ni tampoco el que quiera hacer un cambio de posición de algún jugador.

“Los veo bien, cómodos. Tampoco habría motivos para que no lo estuvieran. No les pido cosas alejadas a lo común en el fútbol. Nosotros mismos dramatizamos demasiado si uno juega 10 metros más para adentro o el otro más atrás, parece que se cae el mundo y no debería ser así. A veces los veo hasta pasados de querer hacer lo que se trabaja. Pero tampoco esperaba que fuéramos una máquina a todo vapor con cualquier sistema. Tampoco lo espero mañana, pero si hoy fue bueno, mañana que sea mejor”, comentó.

La selección peruana venció 2-0 a Nicaragua en partido amistoso por fecha FIFA.

República Dominicana en la mira

Como se mencionó líneas arriba, el siguiente examen de Jorge Fossati con la ‘bicolor’ será República Dominicana. En esa línea, admitió que la exigencia sobre sus jugadores será mayor, pese a que realizará algunas modificaciones.

“Los que jueguen mañana tienen la ventaja de que ya vieron el partido, o también lo jugaron. Tenemos que exigirnos que si lo del viernes estuvo bien y fue de 6/10, este tiene que ser de 7 para arriba, del rendimiento del equipo. No analizo los partidos desde el resultado, sino con el resultado”, acotó.

Para finalizar, el que fuera campeón con Universitario el año pasado, confirmó que la selección peruana afrontará dos amistosos en junio, antes de la Copa América. Su intención es que uno sea en Lima y el otro en Estados Unidos, haciendo hincapié en que serán ante rivales sudamericanos, sin decir las identidades.