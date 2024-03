“No estoy bañado en plata”: policía responde así a madre que le pide ayuda por atropellar a su niño en Pachacámac

"Ellos mismos se tapan", dijo la madre del niño atropellada por un policía. Video: Exitosa

Han pasado nueve meses desde que la patrulla conducida por Yovani Lupu Boggio, suboficial de tercera PNP, atropelló a su pequeño hijo de 8 años, de iniciales L.Z.G., en la zona de Manchay, distrito de Pachacámac. Durante ese tiempo, Ermelinda Gerí, madre del menor, asegura no haber recibido el apoyo económico ni moral de la persona a la que llama ‘responsable’ ni de las autoridades competentes.

“Son nueve meses y no hay nada en favor nuestro. Mi hijo no duerme bien, no quiere salir porque se le caen los dientes (como secuela del accidente), pero el policía trabaja como si nada y está libre, mientras tanto yo tengo que estar ahí día y noche con él llevándolo al hospital, entrando y saliendo de cirugía, aguantando ver a mi pequeño todo el día en ayunas. Y no hay justicia”, dijo la Ermelinda a Exitosa Noticias.

Entre lágrimas, la madre lamentó que su pequeño esté pasando por esa situación traumática y reclamó que el Ministerio del Interior ‘no haya tomado cartas en el asunto’ y deje el caso ‘impune’.

El hecho ocurrió el 10 de junio de 2023 en la zona conocida como Manchay, en el distrito de Pachacámac. (Composición: Infobae Perú)

“Pido al Ministerio del Interior y al Ministerio de la Mujer que me ayuden, por favor, porque en realidad no tengo ayuda de nadie. La persona que me apoya es solo el padre de mi hijo que siempre me acompaña a veces cuando yo no tengo tiempo. Con su seguro es que él está cubriendo el tratamiento. El SOAT se venció solo con la operación de su mandíbula y de ahí nada más”, refirió la mujer.

“¿Qué quiere que haga?”

De acuerdo al relato de la madre, el suboficial Lupu Boggio nunca se comunicó con ella luego del atropello y tuvo que llamarlo para pedirle apoyo con algunos gastos menores, pues no tenía dinero en ese momento para comprarle lo que le pedían en el hospital para su hijo.

“Ese dia yo salí de mi trabajo y no me había pagado. No tenía ni un sol en el bolsillo y le digo: ‘ayúdame, por favor, necesito que me apoyes’. ‘Pero, señora, ¿qué quiere que haga? Si ya se activó el SOAT; ahí vaya a atender a su hijo, yo no estoy bañado en plata’, me respondió”, relató Ermelinda.

"Pedí ayuda al Mininter y ni se pronunció", dijo la madre del menor. Video: Exitosa

Según la madre, el suboficial no aceptó ayudarle con la compra de una pijama que pedía el nosocomio para el menor y solo atinó a decirle que ese día estaba de franco y que en los días posteriores se podían reunir a conversar.

“Hasta ahorita no ha aportado con nada. Ni un sol. Ni siquiera moralmente, yo le rogué llorando que por favor me ayude. Le dije que a él no le gustaría si su hijo estuviera así. Y no, no me apoyó. De ahí no supe más de él”, añadió Ermelinda.

Tras su pedido de ayuda, la joven madre remarcó haber visto hasta hace unas pocos días a Lupu Boggio en un patrullero y vestido con su uniformes de la PNP, dando a entender que la institución no habría tomado ‘ninguna’ medida o suspensión en contra de este.

“El otro policía dice que hace días lo han retirado a otra institución, otro dice que está de vacaciones, entre ellos se tapan”, reprochó la madre.