Gianluca Lapadula se refirió a la euforia que desató Oliver Sonne en hinchas de la selección peruana, pese a disgusto de Jorge Fosatti

El delantero de Cagliari se refirió al estreno del jugador de origen danés en el choque con Nicaragua, así como de otros temas. (Video: Canal N)

El pasado viernes 22 de marzo fue una fecha especial para los peruanos, ya que la selección nacional volvió al triunfo al vencer por 2-0 a Nicaragua en un amistoso que se disputó en el estadio Alejandro Villanueva. Este partido marcó el estreno de Jorge Fossati al mando de la ‘bicolor’, pero también sirvió para ver el debut de Oliver Sonne con su nueva camiseta luego de varias convocatorias. De hecho, hubo una gran ovación de hinchas previo al ingreso del jugador de origen danés. Justamente, Gianluca Lapadula se refirió a este sorpresivo momento.

“Estoy muy contento con la victoria y el gol. Extrañaba mucho a la selección. Lo más importante para mí es que el equipo está muy unido, ha jugado un buen partido y nos dio alegría a todos. Creo que contra Nicaragua fue muy importante porque ha sido el primer paso hacia nuestro objetivo. No hemos logrado nada todavía pero dimos el primer paso y el martes tenemos uno más, tal vez más difícil y más importante. Es algo que todo el equipo necesitaba”, fueron las primeras palabras del delantero en conferencia de prensa.

De la misma manera, opinó sobre el hecho de llevar la banda de capitán, que Paolo Guerrero le entregó y adujo que lo hizo porque era de los más experimentados en la cancha. “Han sido un orgullo para mí llevar la cinta de capitán. Paolo ya explicó el tema: era uno de los más viejos en la cancha y se acercó a mí. Además, hay gente que lleva la bicolor hace tiempo y hay que respetarlo”, dijo.

Momento en que Paolo Guerrero le entrega la cinta de capitán a Gianluca Lapadula. - captura: FPF

Gianluca Lapadula sobre el debut de Oliver Sonne con Perú

Ahí fue cuando Gianluca Lapadula fue consultado por el debut de Oliver Sonne con la selección peruana, que se dio en un momento eufórico, pues los aficionados en Matute venían solicitando su ingreso a viva voz. “Sonne está mejorando bastante. Estoy contento por él junto con todo el grupo. Es un muy buen chico, se entrena muy bien, tiene muchas ganas. El apoyo de la gente es importante y lindo para todos. Ojalá que pueda seguir así, le deseo lo mejor”, comentó.

Y es que luego de varios meses desde que fue citado por primera vez a la ‘bicolor’ (octubre 2023), recién en el choque con Nicaragua pudo disputar sus primeros minutos. Juan Reynoso, el anterior DT, lo convoco para varios partidos, pero no lo terminó mandando al campo, algo que sí hizo Jorge Fossati, quien luego manifestó su molestia por el efusivo pedido de los fanáticos por la entrada del polifuncional futbolista.

Jorge Fossati molesto por ovación a Oliver Sonne en Perú vs Nicaragua. (Movistar Deportes)

A diferencia de lo que hace habitualmente en Silkeborg IF, en esta oportunidad, ‘Oli’ se desempeñó como carrilero por izquierda y protagonizó algunas acciones llamativas: se animó a dar un taco y hasta le reclamó a un rival por una falta.

Otros comentarios de Gianluca Lapadula

Por otro lado, el artillero de Cagliari rescató el masivo apoyo de los hinchas a la selección peruana y admitió sentirse cómodo con la propuesta de dos delanteros. “Nos dio ánimo y era algo que todos necesitábamos. Ver a toda la gente fue algo muy lindo, me gustó mucho el cariño y me ha sorprendido. Agradezco a todos, a la hinchada, a la barra. Del planteo del ‘profe’, me sentí cómodo en la cancha, con Paolo, igual como con Valera. Hay que trabajar. Creo que este proceso de Fossati es un nuevo comienzo donde tenemos que trabajar mucho en poco tiempo. Tenemos la Copa América. Paso a paso, juntos vamos a tratar de salir de esta situación. Hay que estar listos”, precisó.

Asimismo, el autor de uno de los goles elogió al estratega uruguayo y cree que empieza una nueva etapa de ilusión de cara a una mejora en las Eliminatorias 2026. “El ‘profe’ Fossati tiene una manera de hablarnos que, de verdad, parece un padre. Sabe mucho. Tiene una idea bastante agresiva. Creo que lo hicimos muy bien ante Nicaragua. Hay que trabajarlo (el sistema), necesita tiempo, pero veo algo muy bueno para todos”, acotó.