Henry Shimabukuro sobre relojes Rolex de Dina Boluarte: “Me sorprende porque en campaña tenía limitación económica bastante grande”

Exasesor de Pedro Castillo también contó lo que declaró ante la Fiscalía, respecto a los S/150.000 que la presidenta habría recibido “por lo bajo” en Elecciones 2022. (RPP Noticias)

El empresario Henry Shimabukuro, exasesor de Pedro Castillo que apoyó a Dina Boluarte durante la campaña de las Elecciones 2022, dio detalles sobre lo que declaró ante la Fiscalía. Como se sabe, el Ministerio Público viene indagando la presunta entrega de S/150.000 a la jefa de Estado, que no fue declarado ante las entidades electorales, cuando ella se encontraba postulando como vicepresidenta.

En entrevista con Canal N, Shimabukuro dijo que acudió a la sede fiscal el pasado 7 de marzo, donde le preguntaron detalles sobre la reunión que Dina Boluarte mantuvo con el empresario Beltrán, quien finalmente le habría entregado el monto mencionado “por lo bajo” para que cubra gastos de campaña.

El exasesor de Castillo comentó que es posible que el fiscal tenga un colaborador o colaboradora eficaz, pues él ya conocía cómo había sido el encuentro y quiénes habían participado. En esa línea, Shimabukuro contó que le preguntaron directamente si las personas que acudieron a la reunión lograron ver el ingreso del empresario Beltrán, y saben el día y la hora.

“Yo estuve presente el día que llegó el señor Beltrán al local de Washington del señor Carlos Bustíos y la señora Boluarte participó en esa reunión. (...) El señor Beltrán es de la empresa Túnez Beltrán. Él está en una carpeta fiscal investigado por entregar S/150.000 en efectivo a Boluarte”, declaró.

Según Shimabukuro, en el primer ambiente del establecimiento se quedó Dina Boluarte, junto a Marcela Saldarriaga y el empresario Beltrán. Los demás se retiraron a otro espacio.

Al finalizar la junta, Marcela Saldarriaga se acercó a Shimabukuro. Luego, Dina Boluarte se retiró; lo mismo hizo Beltrán. Tras esto, Saldarriaga le contó al exasesor de Castillo, y a otras personas presentes, que el empresario acababa de donar S/150.000 para que se paguen los gastos de viaje al debate presidencial, en Arequipa. Con ese monto se habría cubierto los pagos de 20 personas, integrantes de una batucada, que viajaron con instrumentos a la Ciudad Blanca.

Después de que Shimabukuro contó al fiscal esta información, un medio de comunicación dio cuenta de los costosos relojes Rolex que posee Dina Boluarte y que no ha declarado ante el Estado peruano.

Al respecto, el también empresario contó que le sorprendió saber que la jefa de Estado posee estas costosas joyas, pues durante la campaña de las Elecciones 2022 “ella tenía una limitación económica bastante grande”.

“Cuando la escucho en los medios decir que ese es un reloj de antaño familiar, ahí me percato que sigue mintiendo a todos los peruanos, porque la primera mentira fue cuando le preguntaron apenas asumió el mandato presidencial y ella manifestó que nunca me había visto y no me conocía. Posteriormente se ha ido demostrando, ella misma tuvo que retractarse y decir que sí estuve en su campaña, con los videos y fotos se demostró que hemos estado 24/7 en la campaña”, agregó.

Según Henry Shimabukuro, Beder Camacho tenía "reuniones clandestinas" con Dina Boluarte.

Para Shimabukuro, Dina Boluarte mintió por temor a que él declare todo lo que observó durante la campaña presidencial. En esa línea, narró lo que la actual presidenta hizo luego de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) oficializó que el partido Perú Libre y su candidato, Pedro Castillo, ganaron las votaciones.

Contó que Boluarte convocó a su hermano Nicanor y a otras personas a un local ubicado en la avenida Bolivia. Allí le habría preguntado qué ministerio quería liderar, a cambio del apoyo que le había ofrecido durante la campaña electoral.

“Luego me dice si quiero pertenecer a un grupo paralelo, que conforman varias personas para que ellos pertenezcan a distintos ministerios, y ella absorba la información. Yo delante de muchas personas le dije que no, que no puedo traicionar a Pedro Castillo, y le agradecí. Le di la mano, me despedí y no la volví a ver hasta enero de 2022″, precisó.