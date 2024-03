Tikctoker y chef que criticó comida de Nicola Porcella se reafirma y le pone 10 de 20 puntos: “No es nada personal”

Después de haber criticado duramente la comida que se sirve en el restaurante de Nicola Porcella, Taypá, Christopher Basteris apareció en el programa ‘América Hoy’ a través de un enlace. El tiktoker y chef de profesión indicó que no tenía nada personal contra el modelo y actor peruano, sin embargo, no volvería a su restaurante si fuera un comensal común y corriente.

Sin embargo, no dudará en regresar para saber si los platos del local de comida peruana han mejorado. Asimismo, se animó a darle un puntaje que dejó mucho que desear.

“De 1 al 20 vamos a poner un 10, pensando en que va a poder lograr un 20″, indicó el tiktoker y chef mexicano, quien señaló que estaba en “shock” por la respuesta que ha tenido su video criticando a Nicola Porcella.

El influencer gastronómico señala que ha tenido comentarios buenos y muchos malos de parte de los seguidores del actor de ‘El amor no tiene receta’.

“Primero que nada, no es nada personal. Ese es mi trabajo, yo voy a hacer reviews en diferentes restaurantes. Obviamente, cuando una figura pública se pone en esta posición de abrir un restaurante, claro que vas para comprobar qué tan bien o qué tan mal lo están haciendo”, indicó el chef.

Basteris resaltó que él mismo paga lo que consume, es por ello que no se ve en el compromiso de halagar un plato si no le gusta. “Voy con la mejor expectativa de que voy a comer rico, porque nadie quiere gastar para comer algo malo. Cuando llego al restaurante fue una sorpresa que mi primer platillo que decía ceviche y me lo sirva como leche de tigre, tenga piedras. Es una regla universal en la gastronomía que no puedes poner algo que no se coma en platillo. Eso cualquier chef del mundo lo sabe”, sentenció.

Tiktoker y chef Christopher Basteris arremetió una vez más contra Nicola Porcella. Composición Infobae Perú

Nicola Porcella le prometió mejorar los platillos

Respecto al sabor, indicó que cree que hay mucho que puede mejorar. Incluso, se animó a escribirle a Nicola Porcella para decirle que no es nada personal y la crítica es para que mejore.

“Fue muy educado, que muchísimas gracias por el video. Que su equipo se va a poner en contacto conmigo, que lo van a mejorar y van a poner cartas en el asunto. Y que después le gustaría volverme a invitar”, indicó Christopher, resaltando que no tendría ningún problema en regresar al local y resaltar la comida si ha mejorado. Sin embargo, si no es así, tampoco tendría problema en decirlo.

El tiktoker también se refirió al lomo saltado. “Les voy a ser sincero. Yo he probado muchos lomos saltados y esto definitivamente no sabía a eso. Se me hizo bastante seco, siempre he dicho que el lomo saltado es un platillo que te abraza el corazón, que lo pruebas y es delicioso”, explicó Christopher, quien prefirió no pedir postre después de la experiencia vivida con los platos salados.

Tiktoker mexicano no aprueba comida de restaurante de Nicola Porcella. TikTok.

En otro momento, señaló que pese a lucir bastante bien el local de Nicola Porcella, “si fuera un cliente normal, no regresaría”. Sobre el precio, señaló que entiende el alto costo de los platillos, pues está ubicada en una de las zonas más exclusivas de México, sin embargo, es importante que la calidad del producto sea bueno. “No puedes cobrar y no dar nada a cambio”, señaló.

Finalmente, indicó que si bien es cierto, Nicola Porcella solo es imagen del restaurante, debería estar pendiente de lo que se ofrece en el local y mejorarlo.

Tiktoker Christopher Basteris dijo que le sirvieron piedras

En el video que causó polémica, Christopher Basteris compartió cuál fue su experiencia luego de visitar Taypa, el nuevo restaurante de comida fusión peruana-mexicana, ubicado en Ciudad de México, que es de propiedad de Nicola Porcella junto a sus socios.

Según relató el influencer, durante su estancia en el moderno local de “El novio de México” le sirvieron un platillo que contenía piedras blancas, lo cual catalogó como inapropiado, además, señaló deficiencias en la preparación de algunos platillos.

“Sí, esto blanco son piedras. Jamás debes poner algo en tu plato que no se coma”, fue lo que opinó el tiktoker, quien también comentó sobre el local, afirmando que no le encontraba nada de novedoso, aunque sí lo vio agradable.

El mexicano también criticó la vajilla, en referencia a los platos que sirven en ellas. “Lo incómodo del recipiente y que te den platos planos para comida con caldo”, dijo.

“Me dieron de comer piedras en el restaurante de Nicola Porcella en Polanco. Taypa es un restaurante de comida peruana fusionado con ingredientes mexicanos. El lugar es agradable, pero nada del otro mundo”, manifestó el joven influencer.

“En resumen al restaurante le falta mucho que mejorar porque si siguen así te aseguro que aunque a Nemo, nadie lo va a encontrar. Espero que lo solucionen y no sea más un caso de fracaso de un famoso poniendo restaurantes”, recomendó el tiktoker al modelo peruano.