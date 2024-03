Ministra Hania Pérez de Cuellar negó haber comprado reloj ‘bamba’ en China: “Es una réplica”

Ministra Hania Pérez de Cuellar explica cómo compró la réplica del reloj en China. Canal N

La ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Hania Pérez de Cuellar, se desdijo y negó haber comprado un reloj ‘bamba’, tal como lo aseguró en entrevista con RPP Noticias; la autoridad afirmó que en realidad adquirió un reloj de “réplica”, cuando viajó a China, en el momento en que presidía el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi).

La revelación de la titular del sector Vivienda se dio en un contexto en que la Fiscalía abrió investigación preliminar contra la presidenta Dina Boluarte, por no haber declarado los relojes Rolex que posee, a pesar de que está obligada a hacerlo por ley.

A raíz de esta acusación, Pérez de Cuellar negó haber comprado un reloj Rolex, pero afirmó que se trataba de un objeto ‘bamba’. “En ningún momento dije que compré un Rolex (...) No tengo por qué negarlo. Efectivamente, eso fue hace muchísimos años. Yo compré un reloj, ni siquiera sé dónde está, no voy a ser mentirosa, porque justamente era bamba; entonces, no valía lo que va a costar un reloj auténtico. Creo que lo regalé, no lo sé”, dijo en un primer momento.

Ahora, en entrevista con Canal N, la ministra negó que se tratara de un reloj ‘bamba’ y afirmó que era una réplica, que adquirió en un viaje a China. Llegó a la tienda donde compró el objeto como parte del servicio de una agencia turística que contrató.

Allí le explicaron que el establecimiento estaba autorizado para vender réplicas de relojes. “Había mucha gente. Éramos un grupo de 4 personas. Fuimos y efectivamente habían relojes, nos explicaron que eran réplicas”, aseguró.

Según Hania Pérez de Cuellar, en China, hay un debate sobre los objetos que son falsos o ‘bambas’ y los que se consideran réplica. Agregó que ella entiende que estos modelos tienen autorización de la marca original para que sean vendidos.

“Lo que yo tengo entendido es que es de fabricación china. Pero son modelos que han sido liberados y autorizados de fabricarse por la propia casa matriz. Entonces no son bambas, son lo que ellos llaman réplica. Era un lugar formal, me entregaron una boleta y me dijeron que ellos estaban autorizados, eso fue lo que pasó”, indicó.

Respecto a su anterior declaración, donde afirmó que adquirió un reloj ‘bamba’, la ministra aclaró que lo llamó de esa manera porque así se le conoce en el Perú; sin embargo, en realidad, la compra lo hizo en un lugar formal.

“Duró un par de años o un año el reloj y ya no lo tengo. Es más, ni siquiera me acuerdo de la marca porque si me preguntas no me acuerdo, de verdad no me acuerdo”, precisó.

En otro momento, negó tajantemente que puedan denunciarla por el delito de contrabando, tal como lo han afirmado abogados en distintos medios de comunicación.

Como se sabe, luego de que Hania Pérez de Cuellar hizo esta confesión, ella misma aseguró que enfrentaría las consecuencias políticas de lo que implica su compra.

“Si la prensa y el juicio político considera que estoy muerta políticamente porque en mi juventud cometí un error... aquí estoy para dar la cara. Soy una persona que habla francamente, digo las cosas tal cual las pienso y no soy hipócrita”, dijo.

También negó que haya dado a entender que el expremier Alberto Otárola busque desprestigiar a la mandataria Boluarte por la denuncia en su contra, originada al no haber declarado sus relojes Rolex.

“Yo he dicho que esto me suena a venganza y complot. En ningún momento me he referido a él. Que el periodista haya supuesto, me haya preguntado, y él haya deducido esto, es un tema de (él) y de los periodistas (...). Es más, yo no creo que sea él, me costaría mucho pensar que una persona que ha sido tan cercana al Gobierno y colaborador de la presidenta se preste a hacer algo así”, declaró.