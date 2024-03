Gisela Valcárcel y su mensaje a Dina Boluarte tras sufrir robo de su celular: “Hay ladrones porque la autoridad no lo detiene”

Gisela Valcárcel se muestra mortificada por cuestionamientos tras publicar robo.

El martes 19 de marzo, Gisela Valcárcel sorprendió en sus redes sociales, esta vez no con una noticia sobre un nuevo proyecto o algún logro persona, sino todo lo contrario, contando que había sido víctima de un robo al paso. La exconductora de televisión fue despojada de su teléfono celular mientras se encontraba caminando por unas calles de San Isidro.

La figura de televisión usó sus redes sociales para hacer la denuncia pública y advertir a quienes tenían su celular que no contestaran ningún mensaje porque no estaba en su poder. Además, mostró el rastreo de su móvil, con el que confirmaba que estaba en una zona a la que suelen llevar teléfonos robados.

“Un distrito tan inseguro como la mayoría en Lima y en todo el Perú... Hoy me han robado mi celular mientras caminaba, un hombre en una moto, que siguió después de llevarse el cel como si nada hubiera pasado, como en su casa... Impuestos en San Isidro que deberían usarse también para nuestra seguridad o ¿no?”, fue el mensaje que compartió en sus historias de Instagram, evidentemente molesta por lo que había sucedido.

Identificaron al dueño de la moto que asaltó a Gisela Valcárcel.

Las cámaras de seguridad de la zona lograron evidenciar al delincuente, quien en una moto lineal sube a la vereda, le quita el celular a la exconductora y como si nada pasara, avanza tranquilamente para más adelante dar media vuelta y seguir. En medio de este suceso, Gisela Valcárcel no pudo hacer nada, pues el shock solo la llevó a seguir caminando.

Gisela Valcárcel envía mensaje a Dina Boluarte

Es sabido que la delincuencia no es un problema reciente. Desde hace varios meses y hasta años, los peruanos vienen haciendo más de una denuncia contra los delincuentes. Los robos al paso, extorsiones y hasta secuestros son casi pan de cada día, por lo que se espera que las autoridades tomen cartas en el asunto, pero no sucede así.

Gisela Valcárcel sufrió robo de su celular mientras caminaba en las calles de San Isidro. Instagram.

Sobre ello, Gisela Valcárcel hizo un pedido público mediante América Noticias y citó las palabras de las autoridades ante este grave problema. “Escuchamos a la autoridad decir: ‘Bueno, estoy haciendo todo lo que puedo’, pero esto es un círculo vicioso en el que hemos entrado. Hagan lo que deben hacer”, comentó al inicio evidentemente molesta.

Ante ello, Federico Salazar resaltó que esta labor, además de estar en manos de la policía, debe exponerse a las autoridades, quienes serían las encargadas de liderarlo, pero no pasa así. “Pero las autoridades más altas como la presidencia o Consejo de Ministros no han salido a liderar una lucha contra la delincuencia, no están encabezando y lo han dejado en manos de la Policía. Es un tema que tiene que ver con muchos factores”, comentó al periodista.

Frente a esta exposición, Gisela Valcárcel hizo un llamado a la presidenta Dina Boluarte y marcó distancia de unas declaraciones que tuvo. Señaló que la falta de trabajo no tiene directa relación con la delincuencia. “La vez pasada nuestra presidenta (Dina Boluarte), lo digo con sumo respeto, dijo que esto era una cadena y que para hablar de seguridad tenemos que hablar de trabajo, hay ladrones porque no hay trabajo. ¿Perdón?”, comentó al inicio.

Gisela Valcárcel hace un llamado a Dina Boluarte tras robo de su celular.

Además, señaló que ella viene de un barrio pobre y eso no significa que quieran salir adelante de forma honesta. Por ello, hizo una crítica y mencionó que la delincuencia existe porque las autoridades no hacen el trabajo de detenerlos.

“Esto no es una cadena. Yo he nacido en La Victoria, qué tiene que ver el ladrón con la pobreza. Conozco mucha gente pobre que jamás robaría. Hay ladrones porque no hay autoridades que los detengan”, sentenció en vivo.