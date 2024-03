Gianluigi Donnarumma elogió a Gianluca Lapadula y reveló que desconocía del frustrado amistoso Perú vs Italia

El portero de la selección de Italia elogió al Gianluca Lapadula y reveló que no sabía que iban a enfrentar a Perú ( Jax Latin Media).

El jueves 21 de marzo, la selección de Italia enfrentará a Venezuela en un amistoso internacional por fecha FIFA. En la previa del cotejo, Gianluigi Donnarumma, portero de la ‘azurra’, se dio un tiempo para desearle suerte al ariete Gianluca Lapadula, quien fue su compañero en el AC Milan y se encuentra entrenando con Perú de cara a los choques con Nicaragua y República Dominicana.

El actual portero del París Saint Germain, reveló que logró forjar una gran amistad con el ítalo-peruano, con quien hasta el día de hoy guardan una estrecha relación:

“Gianluca Lapadula es un gran delantero y lo conozco mucho. Es un gran amigo. Hablamos frecuentemente y en todo lo que hace siempre se esfuerza mucho. Le deseo siempre lo mejor”, declaró en conferencia de prensa.

El popular ‘Gigio’ también se refirió al amistoso que la selección cuatro veces campeona del mundo tenía pactado con la ‘blanquirroja’, pero que finalmente no se llegó a dar debido a disposición del técnico de la ‘bicolor’, Jorge Fossati.

El guardameta, confesó que nunca tuvo conocimiento de aquel probable choque con la ‘bicolor’: “No sabíamos que Perú sería nuestro rival”, añadió.

Gianluca Lapadula y Donarumma en Milan

Gianluca Lapadula fichó por el AC Milan para la temporada 2016/2017, luego de una gran campaña en el Pescara, en la que marcó 30 goles en 44 partidos en la Serie B. Por aquel entonces, Gianluigi Donnarumma afrontaba su segunda campaña como titular con los ‘rossoneri’, pese a tener solo 17 años.

Aquella no fue la mejor temporada para el cuadro milanista, debido a que terminó sexto en la Serie A, y fue eliminado en cuartos de final de la Copa Italia. No todo fue negativo, debido a que en diciembre se proclamaron campeones de la Supercopa de Italia al vencer por penales a la Juventus.

Gianluca Lapadula compartió con Gianluigi Donnarumma en la temporada 2016/2017 en el Milan.

En dicha campaña, el portero italiano fue titular indiscutible, disputando 41 partidos en todas las competiciones. Por su parte, ‘Lapagol’ participó de 29 cotejos, alternando titularidades y suplencias, y marcó un total de 8 tantos y brindó 3 asistencias, finalizando como segundo máximo artillero del equipo, por detrás del colombiano Carlos Bacca, quien convirtió 13 dianas.

Lapadula y Donarumma solo pudieron compartir vestuario aquella temporada, debido a que, al finalizar el año, el atacante se marchó cedido al Genoa.

“Es un placer jugar por Perú”

En su primer día en la Videna, entrenando bajo las órdenes de Jorge Fossati, Gianluca Lapadula mostró su entusiasmo por representar nuevamente a la selección peruana.

“Estoy muy feliz de estar aquí. Cada vez que vengo a Perú, para mí, siempre es un placer y un honor. Tengo muchas ganas de jugar. Me recibieron muy bien, estoy contento de estar aquí. Tenemos ahora dos partidos importantes antes de la Copa. Me siento en casa como siempre, me siento uno de la familia”, declaró.

El atacante de 34 años también hizo un pedido a la hinchada para que se haga presente este viernes 22 de marzo en el estadio Alejandro Villanueva contra Guatemala y el próximo martes 26 en el Estadio Monumental contra República Dominicana. “La hinchada para nosotros es muy importante, los esperamos el viernes y el martes”, añadió a FPF Play.

Entrenamiento de la selección peruana

Gianluca Lapadula y su amistad con Piero Quispe

Gianluca Lapadula ya es todo un referente de la ‘bicolor’ y se esfuerza por que los jóvenes valores se sientan lo más cómodos posibles. Una muestra de ello se vio en un video que lo mostraba junto a Piero Quispe en el gimnasio. Ambos futbolistas conversaban y reían, compartiendo un grato momento. Los hinchas tienen la esperanza de que esta complicidad también se vea reflejada dentro del campo de juego.