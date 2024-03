Extraña muerte de bebé de un año por estrangulamiento en VMT: familia acusa a su madre quien desapareció

Madre es acusada de asesinar a su hijo de un año en VMT|Exitosa

Un menor de tan solo un año y 10 meses perdió la vida el último lunes 18 de marzo en circunstancias extrañas. De acuerdo con las primeras investigaciones, el niño llegó cadáver al Hospital del Niño donde fue llevado por su madre, quien en estos momentos se encuentra no habida, según confirmaron sus familiares.

Los familiares culpan de manera directa a la madre del menor, Jade Leyva Barboza, quien llegó de visita a otra vivienda al día siguiente, ubicada en Villa El Salvador. Sin embargo, llegó sin su hijo, por lo que su tía le pregunta dónde se encontraba, pero se negó a responder.

“Desde que ella estuvo embarazada odiaba a la criatura. Dijo ‘yo lo odio, lo detesto y no lo quiero tener’, siempre se refirió de una pésima manera”, dijo su hermanastra Brenda Flores Barboza.

Ante tanta insistencia, la progenitora se subió al auto de su actual pareja Álex Obregón, quien afirmó que el menor había fallecido y estaba en el centro de salud. Por ello, la familia corroboró la información con el nosocomio y confirmó el deceso. Desde ese momento, no se sabe el paradero de ambas personas.

Bebé de un año falleció estrangulado: madres y su pareja son los principales sospechosos| Exitosa

“Me dan el informe policial, donde me indican que el bebé, a las 8 y 35 de la noche, ya había llegado cadáver el día lunes. Por lo tanto, me dicen no murió aquí, no lo atendimos e incluso cuando le tocamos el pulso indica que ya habría fallecido hace dos horas”, relató.

Necropsia del menor

La necropsia es la pieza clave para conocer de qué falleció el menor. Los exámenes realizados revelan que fue por “asfixia mecánica por sofocación externa”. Mientras tanto, la madre habría tenido varias versiones para que no descubran lo que aparentemente habría hecho.

En una primera declaración, afirmó que su hijo se habría ahogado con su saliva, pero ante la PNP señaló que se puso mal y pálido cuando le estaba dando de comer. Por ello, cuestionó a Jade por no auxiliarlo y llevarlo al centro de salud que está ubicado a cuatro cuadras.

“Antes de emitir el certificado de necropsia, el bebé ya presentaba rasguños muy pronunciados en el rostro y signos de quemadura de cigarros en el cuerpo”, sostuvo.

A pesar de la muerte extraña del menor y las versiones contradictorias de la madre, la Policía Nacional del Perú (PNP) le ha manifestado a los familiares que no pueden detenerla hasta que duren las investigaciones en un promedio de 60 días.

Hermanastra de la madre del bebé culpa a Jade Leyva Barboza de acabar con la vida de su hijo| América TV

Esto le ha preocupado a Brenda, quien afirma que la pareja puede salir del país o cruzar la frontera sin ningún inconveniente. Asimismo, aseveró que le increpó a su hermana, pero la madre de su actual pareja se burló cuando discutían.

Menor sufría violencia

Los vecinos relatan que en más de una oportunidad el menor lloraba y sería víctima de violencia familiar. Esto debido a que fue visto con moretones en el cuerpo. Esta versión fue confirmada por la abuela del niño, quien lo encontró con varias marcas producto a golpes que habría recibido.

La hermana también señaló que Álex Obregón cuenta con antecedentes policiales por robo e incluso habría estado en un centro penitenciario.

Canales de ayuda

En caso conozcas un caso sobre maltrato infantil, no dudes en comunicarte con los canales de ayuda para proteger al niño, niña y adolescente en estado de vulnerabilidad.