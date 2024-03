Yola Polastri revela cómo conoció a Charly García y responde a fuerte acusación de Ricardo Mendoza

Yola Polastri revela cómo conoció a Charly García y responde a Ricardo Mendoza tras fuerte acusación.

En medio de una reciente controversia, Yola Polastri, reconocida por su larga y respetada trayectoria como animadora infantil, se ha visto obligada a defender su nombre y honor luego de que los comediantes Jorge Luna y Ricardo Mendoza hicieran polémicas declaraciones durante una presentación del show ‘Hablando Huevadas’, realizado el pasado domingo.

Según relataron, el ícono del rock argentino Charly García habría utilizado la residencia de Polastri como un refugio para consumir sustancias ilícitas durante sus visitas a Perú. La popular ‘Chica de la tele’, quien cuenta con más de cinco décadas de carrera, ha desmentido categóricamente estas alegaciones. En una entrevista con el diario Extra, la animadora expresó su descontento y tristeza frente a lo que considera una grave difamación.

“Efectivamente conocí a Charly García, me lo presentó Felipe Lettersten, organizador de la Feria del Hogar... pero solo fue un saludo y chau, no fuimos amigos, tampoco estuvo en mi casa nunca, es una calumnia”, aseveró Polastry.

La fuerte acusación de Ricardo Mendoza contra Yola Polastri y Charly García. (Captura: Magaly TV La Firme)

“En mis años como artista, nadie se atrevió a mancillar mi nombre de esta manera. Me afecta, esa gente se refiere de una forma tan irresponsable a mí (…) No hablen tonterías, no se metan conmigo, me están calumniando con esas cosas locas”, sostuvo, indignada.

Yola rompe en llanto

Su consternación se hizo aún más palpable cuando, en una segunda entrevista, Yola Polastri no pudo más y rompió en llanto, subrayando lo perjudicial de los comentarios y el impacto negativo que tienen en su bienestar emocional y físico.

Además de negar cualquier vínculo personal con García más allá de un breve encuentro, Polastri criticó duramente el tono y contenido del show ‘Hablando Huevadas’, al cual acusó de fomentar los insultos y carecer de valores. “El programa que hacen no tiene valores, fomentan los insultos, las lisuras”.

Yola Polastri rompe en llanto y responde a Ricardo Mendoza tras fuerte acusación.

Sentimientos de indignación y tristeza dominaron sus palabras mientras reflexionaba sobre el daño que tales comentarios pueden infligir en la percepción pública de su imagen. “Fuera de lugar totalmente, ofensivo y difamatorio. El tener una plataforma donde expresarte te da una responsabilidad que ellos quiebran. No la estoy pasando bien”, dijo, estallando en llanto, según refirió Extra.

Frente a la pregunta sobre si consideraría acciones legales contra Luna y Mendoza, Polastry manifestó mayor preocupación por su salud en estos momentos. Detalló estar convaleciente de una operación a los ojos y padecer de intensos dolores en la espalda, lo cual le impide incluso cumplir con compromisos profesionales, como una presentación planificada en el Parque de las Leyendas. “Todavía no lo he considerado (...) No veo bien, no puedo caminar, descansaré algunos días”, comentó. Así, la posibilidad de litigio queda, pues, en un segundo plano frente a sus problemas de salud.

¿Qué dijeron Jorge Luna y Ricardo Mendoza?

En una reciente actuación en vivo, Jorge Luna y Ricardo Mendoza, conductores del programa ‘Hablando huevadas’, hicieron una polémica declaración sobre las supuestas preferencias de Charly García durante sus visitas a Lima. Según los presentadores, el reconocido músico argentino mostraba una inclinación particular por reunirse con amigos en un entorno privado lejos de los hoteles, donde, según ellos, consumían drogas.

¿Qué dijo Ricardo Mendoza de Charly García y Yola Polastri?

Los anfitriones detallaron esta historia durante su espectáculo el pasado domingo 17 de marzo, nombrando a varios famosos peruanos en un intento humorístico de adivinar quién podría haber facilitado su casa para estos encuentros. Afirmaron que, contrariamente a lo que su público podría esperar, no se trataba de personalidades como Chibolín o Gisela Valcárcel, sino de Polastri.

“Charly García tenía un requerimiento cuando venía a Lima, solo uno. A él le gustaba encerrarse con sus amigos a drogarse, pero no sabes en qué casa. Es de un personaje mujer. Es Yola Polastri. Fue algo que me contaron. Que a Charly le gustaba encerrarse en la casa de Yola para cantar la ‘banda de Cepillín’”, dijo el actor con nombres y apellidos.

La periodista Magaly Medina criticó duramente las acciones de Luna y Mendoza, calificándolas de irresponsables. En su programa, destacó la importancia de la responsabilidad al difundir afirmaciones de tal naturaleza, subrayando que estos comentarios podrían tener consecuencias legales graves para los involucrados.

La fuerte acusación de Ricardo Mendoza contra Yola Polastri y Charly García. (Composición:Infobae)

“Tu puedes haber escuchado muchas leyendas negras, pero tú no lo puedes poner en un espectáculo público, pero ya hacerlo parte de su show, en calidad de noticia, de información, esto no tiene forma de constatarlo. Tirar una noticia como esta es un tanto irresponsable. Ellos trataron de arreglarla, pero un poquito tarde”, comentó Medina.