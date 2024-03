Tragedia en Los Olivos: Fiscalía pide prisión preventiva para choferes que provocaron la muerte de escolar de 7 años

El pasado 4 de marzo, un niño de 7 años se convirtió en una de las víctimas de la imprudencia al volante tras el choque de dos combis en su primer día de clases. Luego de dos semanas, la Fiscalía de la Nación solicitó 9 meses de prisión preventiva contra los choferes, quienes se dieron a la fuga el día del accidente.

Ambas personas fueron identificadas como Diego Modesto Alejandro Calixto Quispe y Sigfri Alexis García Saavedra, por lo que deberán responder por el presunto delito de homicidio culposo agravado, lesiones culposas agravadas. Asimismo, por omisión de socorro y fuga del lugar, debido a que se escaparon y no auxiliaron a las víctimas, según se registró en un video.

La investigación se encuentra a cargo del 1.° Despacho de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Tránsito y Seguridad Vial de Lima Norte. Cabe precisar que, no solo falleció el menor de edad, sino también se reportó 12 heridos en Los Olivos.

Calixto Quispe fue detenido este sábado 16 de marzo, mientras que el otro conductor sigue prófugo de la justicia. Las cámaras de seguridad ayudarán a conocer la culpabilidad de ambos y la velocidad que iban.

Fiscalía pide prisión preventiva para choferes que chocaron y provocaron la muerte de escolar de 7 años| Latina Noticias

Justicia para escolar

Es imposible explicarle a una madre que no volverá a ver su engreído, un vacío que ha dejado el pequeño Adrián no solo en su hogar, sino también en su escuela. Es así como piden justicia para el menor que iba a su primer día de clases, pero que la imprudencia le quitó la vida.

“Quiero justicia, que no lo dejen en libertad. Si lo dejan en libertad va a volver a pasar lo mismo. [...] Él venía en exceso de velocidad”, dijo la progenitora.

Más de 30 mil soles en multas por infracciones que registran ambos conductores desde el 2022 a 2023. “Que se haga justicia y que no quede impune la muerte de mi nieto”, mencionan.

En pocas horas, el Poder Judicial decidirá si respalda el pedido del Ministerio Público, mientras que las autoridades continúan en la búsqueda del otro implicado. Cabe precisar que, las combis no contaban con revisión técnica ni SOAT, y los conductores no tenían licencia de conducir.

Fiscalía pide prisión preventiva para choferes que chocaron| Latina Noticias

Asimismo, la madre manifestó que era el único vehículo que los llevaba al colegio, debido a que en esta zona no existe otra ruta. Así como este caso, muchos escolares optan por subir a las combis o buses para ir al colegio, muchas de ellas no cuentan con los permisos.

Por ello, las autoridades deberán realizar inspecciones en diversas zonas para verificar si estos vehículos pueden operar.

Accidentes de tránsito mortales

Brisa y Silvia también se volvieron víctimas de la imprudencia de un chofer. Ambas jóvenes de 17 años salían de la academia, donde se preparaban para ingresar a la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI). No obstante, sus sueños se vieron apagados luego que un policía invada la vía exclusiva del Metropolitano y las atropelle.

A pocos minutos, las jóvenes fallecieron en el lugar. Dos familias enlutadas que piden justicia. El efectivo aseveró que no se pasó la luz roja, pero no precisó a cuánta velocidad iba. De acuerdo con los testigos de la zona, no habría respetado el semáforo.

Actualmente, el Poder Judicial dictó prisión preventiva hasta que duren las investigaciones. Mientras tanto, el también seguridad del Estado pidió perdón a la familia, pero los seres queridos no creen en ello.