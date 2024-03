Rodrigo González cree que Priscila Mateo renunciará a programa de Magaly Medina: “La empujan a hacerlo” | Willax

Priscila Mateo, reportera del programa ‘Magaly TV La Firme’, ha saltado a las portadas de espectáculos por ser protagonista de un ampay con el actor argentino Julián Zucchi. La joven fue captada besando al gaucho y desde entonces se desataron una ola de rumores que finalmente concluyeron en un romance entre ambos.

En medio de toda esta polémica, la joven sigue perteneciendo al equipo del programa de la popular ‘Urraca’, pero eso no la ha excluido de las críticas de su jefa. La presentadora de ATV ha declarado en más de una ocasión que no está de acuerdo con este amorío e incluso ha mencionado que el artista estaría tomándole el pelo a su reportera.

Incluso, en su programa, la periodista dejó entrever que Julián Zucchi le habría aconsejado a Priscila Mateo renunciar a su trabajo para evitar más incomodidades. Sobre este tema, Rodrigo González y Gigi Mitre dieron su opinión. Loa presentadores de Willax coincidieron en que solo sería cuestión de tiempo para que la joven dé un paso al costado en su centro de labores.

“La más perjudicada va a ser la reportera porque va a terminar ella renunciando porque está claro que la están empujando a que renuncie”, expresó al inicio bastante indignada Gigi Mitre.

Por otro lado, explicó que si bien directamente no la están sacando de su puesto de trabajo, las actitudes que está tomando el programa sobre su caso, solo hacen que se sienta incómoda. “En el programa donde ella sale sacan todo esto, es como: ‘sabes que no te voy a botar, pero miren’. Yo que la chica ya renuncio. La siguen en su programa y tal. La chica es soltera y no hace nada malo, pero es un poco incómodo, su trabajo con lo que está pasando”, expresó la compañera de Rodrigo González.

Por su parte, el popular ‘Peluchín’ recalcó que Priscila Mateo no es una joven inexperta y que, incluso estando en un programa de espectáculos, sabe perfectamente con qué persona se está relacionando. Recalcó que esta es una decisión de la propia reportera. “Ella es consciente y tomo la decisión de meterse con alguien del espectáculo. Sabiendo que trabajo en un show de espectáculos”, agregó el presentador.

Gigi Mitre resaltó que es imposible que la despidan, pero considera que todo lo que dicen sobre ella es para que llegue un punto en el que decida renunciar. “A ella nadie la va a botar porque quedarían mal si la botan, pero al hacer todo esto, que es su chamba, están empujando a que indirectamente ella renuncie. No le va a quedar de otra”, acotó.

Finalmente, Rodrigo González mencionó que la joven puede ser una gran profesional y de las mejores reporteras del programa, pero es importante encontrar un equilibrio con su vida personal, porque esto la perjudicaría mucho. Resaltó que este es un buen momento para pensar si realmente su romance con Julián Zucchi vale la pena o no.

“Si es buena en su trabajo, sería una pena que lo haga, pero hay gente que puede ser muy profesional y muy buena en su trabajo, y el mal manejo de su vida personal y mezclar las cosas. Si habría que renunciar a algo, yo me proyecto y sigo si tengo algún futuro con él”, sentenció.