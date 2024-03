Primer puesto en Medicina fue condenado por narcotráfico: el drama del joven universitario que clama inocencia

La vida de Bryam Arango Huamán (25) dio un giro completo al ser condenado a 10 años de prisión efectiva. Dejó su sueño de ser uno de los mejores médicos para pasar casi toda su juventud tras las rejas. Esto luego de que el Poder Judicial afirmara que es culpable por el delito de narcotráfico, pero que las pruebas son inconsistentes, según lo mostrado por Día D.

Arango Huamán es un joven que logró el primer puesto en la carrera de Medicina en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Ayacucho. No tenía ningún antecedente policial ni penal, pero en 2019 se enteró de que tenía una requisitoria vigente en su contra por haber enviado droga a Lima a través de una encomienda.

La justicia solo se avaló de un comprobante que se brinda en la agencia al momento de enviar una encomienda, la cual iba con panes y queso en una caja desde Ayacucho a Lima, pero iba con dos kilos de marihuana. Esta boleta de venta solo llevaba el nombre del estudiante.

“Cualquier persona lo pudo haber hecho esto”, dice el primer puesto de la carrera de Medicina.

Estudiante ayacuchano fue condenado a 10 años de prisión por narcotráfico en Ica| Día D

El sueño de estudiar Medicina

A principios de 2018, luego de varios meses de preparación, Bryam consiguió ingresar a la universidad y fue preparándose para volverse un gran profesional. Sus fotografías con una sonrisa evidencian cómo disfrutaba de su carrera junto a sus compañeros. Sin embargo, luego de año y medio, estos sueños se vieron frustrados por la requisitoria emitida por un juzgado de Pisco, Ica.

El día que fue detenido pasó entre cuatro a cinco días en una celda para luego ser trasladado a Pisco. De acuerdo con la tesis fiscal, el 16 de abril de 2018, el joven habría enviado esta encomienda; sus pruebas fueron solo este comprobante.

“En esos momentos yo estaba más enfocado en presentar mis papeles a la universidad. [...] Nunca hemos estado ligados al consumo de drogas o acciones delictivas”, manifestó.

La persona que envió esta encomienda nunca brindó otros documentos que acrediten que era el titular, donde no aparece ni la firma ni huella del estudiante. “Es el único medio probatorio por el cual el juzgado de Pisco condena a mi hermano a 10 años y meses”, agregó.

De universitario destacable a ser condenado por narcotráfico: la historia del joven que obtuvo el primer lugar en Medicina| Día D

El destino final

La persona que lo iba a recibir era Saúl Jiménez Aquije, quien la Policía Nacional lo detuvo al momento de dirigirse a la agencia. No obstante, la Fiscalía, la Policía y otras autoridades encargadas de investigar no encontraron comunicación con el estudiante de medicina. Es decir, no existe llamadas ni mensajes entre ambos ciudadanos.

En el interrogatorio, Jiménez Aquije negó conocer al universitario y afirmó que no cuenta con ningún familiar en Ayacucho. Testimonio que no fue tomado en cuenta por el Poder Judicial en la condena. Además, el joven asegura que se encontraba a tres horas de la ciudad, donde supuestamente envió la encomienda.

Además, las autoridades detuvieron a Armando Lizana Rodríguez, quien también aseguró que no conoce al universitario.

Imágenes de las cámaras de seguridad

En el lugar, existía cámaras de seguridad para evidenciar si el joven fue el que ingresó al lugar ese 16 de abril. Sin embargo, mencionó que nunca solicitó las imágenes para ser corroboradas e incluidas en la investigación.

“Nunca lo han pedido. Nunca el fiscal encargado de ese caso ha pisado Ayacucho para hacer la investigación”, dijo la hermana del joven.

Pruebas que no han sido consideradas, por lo cual la defensa legal interpuso un recurso de casación para anular la sentencia ante la Corte Suprema. Un panorama que no solo terminó con los sueños del universitario, sino también con el de su padre, quien falleció la primera semana de marzo sin conocer si su hijo saldría en libertad. El progenitor realizó diversas vigilias para pedir justicia.