Luis Advíncula reveló la ‘estrategia’ que usará ante Ricardo Gareca cuando Perú juegue con Chile por Copa América y Eliminatorias 2026

El lateral derecho se refirió al día en que la 'bicolor' juegue contra el elenco 'sureño' dirigido por el 'Tigre' y cómo sería ese reencuentro. (Video: AQUI TVO)

La selección peruana respira nuevos aires luego del anuncio de Jorge Fossati como su director técnico, que se dio a finales del año pasado. Sin embargo, recién el viernes 22 de marzo tendrá su debut con el buzo y lo hará en un amistoso contra Nicaragua en el estadio Alejandro Villanueva. Sin embargo, un duelo que se espera mucho en el país ‘incaico’ es el que sostendrán ante Chile, que ahora es dirigido por Ricardo Gareca. En ese sentido, Luis Advíncula reveló la ‘estrategia’ que emplearán contra el ‘Tigre’ y compañía, tanto en los choques por Copa América, como en Eliminatorias 2026.

En el programa digital, ‘AQUI TVO’, el lateral derecho estuvo presente mediante una videollamada y atendió diversas consultas. El periodista Óscar Del Portal visualizó cómo sería una próxima edición del ‘Clásico del Pacífico’. “Ese partido de Copa América contra Chile, Ricardo Gareca al frente... ¿Hay que saludarlo o no lo saludamos? ¿O después del partido cuando le ganemos recién lo saludamos?”, preguntó en primera instancia.

No obstante, el futbolista de Boca Juniors se mantuvo cauto y dio a entender que lo saludará sin problemas por el cariño que le tiene tras haber estado siete años bajo su mando. “Siempre hay que desearle el bien al ‘profe’, ¿cómo no lo vamos a saludar?”, interrogó.

El comunicador se mostró desconcertado con la respuesta de ‘Lucho’, pero este último aclaró que le desea todo lo mejor al veterano entrenador, exceptuando cuando le toque jugar ante la selección peruana. “Sí, pero obviamente contra nosotros no. Con Argentina ganarán, que le vaya súper bien y ojalá también clasifiquen. Obviamente nosotros queremos ganar, no voy a ser tonto en decir que no, que gane el ‘profe’, no, está loco”, acotó.

Luis Advíncula y Ricardo Gareca trabajaron juntos en la selección peruana durante siete años, con varios éxitos de por medio. - créditos: EFE

Ahí fue cuando Luis Advíncula confesó que el día que Perú tenga que medirse ante Chile, en cualquier competición, buscarán usar todos los elementos que incomoden a Ricardo Gareca, entre ellos, poner un ‘playlist’ de Marc Anthony y también de pintar el Estadio Nacional de Lima de color verde o usar chimpunes verdes, además de esconder a todas las novias y suspender los matrimonios.

“Cuando venga hay que recibirlo con Marc Anthony, el estadio lo pintamos de verde, todas esas cosas...Ese día todos jugamos con chimpunes de verde. Y escondemos a todas las novias, ese día no hay matrimonios, se suspenden”, sostuvo, entre risas.

Ricardo Gareca y sus cábalas

Es conocido que el argentino de a pie cree en las cábalas, tanto para algún suceso positivo como negativo. Ricardo Gareca no es ajeno a ello y, a lo largo de su carrera como entrenador, ha creído en ciertas situaciones que perjudican o favorecen su labor. En el caso de la primera situación, le prohibió a los jugadores de la selección peruana poder utilizar chimpunes y cualquier otro accesorio de color verde por el motivo de la caída de Argentina ante Camerún en el Mundial de Italia 1990, y también por su frustrado paso por Palmeiras de Brasil.

De la misma manera, escuchar la música de Marc Anthony no le trae buenos recuerdos porque lo asociaba a derrotas de sus anteriores equipos, América de Cali y Universitario de Deportes.

Caso contrario sucedió con la figura de la novia. Para el DT de 66 años, tocar a una novia trae suerte, tal y como lo hizo en las Eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo de Rusia 2018. Los resultados fueron positivos y la ‘blanquirroja’ pudo clasificar a la cita mundialista.

“Estábamos con el ‘Bocha’ Santín en un hotel, no estábamos ganando. Nos iba mal. Entonces, justo había una novia. Estaba vestida de novia en el hotel donde nos concentramos, sacándose fotos. Entonces le dije al ‘Bocha’: ‘ven que la novia trae suerte”, confesó en entrevista para TyC Sports.