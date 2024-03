Alexander Callens defendió a Jorge Fossati por elección de Nicaragua y República Dominicana como rivales de Perú

Alexander Callens defendió a Jorge Fossati por preferir enfrentar a República Dominicana y Nicaragua en sus primeros partidos al mando de la selección peruana (ATV).

Una de las decisiones más polémicas que tomó Jorge Fossati en sus primeras semanas como técnico de la selección peruana fue reemplazar los amistosos pactados con Italia y Guatemala en Estados Unidos, para enfrentar a República Dominicana y Nicaragua en condición de local. El estratega uruguayo manifestó que prefería enfrentar a rivales sudamericanos, similares a los que encontraría en la Copa América, argumento que no contentó a un sector de la prensa, que lo criticó por desestimar un duelo contra una potencia como la ‘azurra’.

En este contexto, Alexander Callens, quien hace poco llegó de Europa para sumarse a los entrenamientos de la ‘bicolor’ en la Videna, respaldó la postura de su DT y prometió que dará lo mejor de sí si importar al rival que tenga al frente:

“Creo que ninguna selección es fácil, creo que si el profesor hace estos dos partidos contra estos dos equipos es por algo. Son sus primeros dos partidos, quiere ver cómo funcionamos, cómo reaccionamos, si su planteamiento sale o no. Creo que a las finales todos los partidos son unas pruebas, así que si la gente dice que no son rivales exigentes, creo que están confundidos. Yo me siento bien, así sea la peor selección del mundo, voy a dar el 200% y mis compañeros también”; declaró.

Alexander Callens fue de los primeros 'extranjeros' en sumarse a los entrenamientos de la selección peruana.

Alexander Callens sobre la línea de cinco

El defensor del AEK Atenas también se pronunció sobre el habitual esquema de 3-5-2 que emplea el ‘Flaco’, y manifestó sentirse tranquilo, debido a que ya ha jugado con dicha formación en el pasado, aunque reconoció que a la ‘blanquirroja’ le costó bastante cuando intentó emplearla y recordó cuando Juan Reynoso la utilizó en la derrota 2-0 ante Alemania, precisamente en un amistoso de marzo, el año pasado:

“En los anteriores clubes en los que estuve, he jugado, así que no tengo ningún problema. El equipo se está adaptando a la idea del ‘profe’ y estamos bien. Todos se quieren mostrar, todos quieren ser titulares, es normal y eso es bueno para que los puestos estén muy peleados. Históricamente la línea de cinco no ha funcionado, pero tiene que haber un cambio siempre. La última vez que pasó, nos enfrentamos a Alemania, que jugaban automáticamente y sin pensarlo”, comentó.

Alexander Callens ha marcado dos goles en la temporada con el AEK Atenas . - Crédito: @Super_League_GR

El formado en Sport Boys también manifestó su deseo de que, en esta Copa América, la ‘franja’ por fin encuentre una manera de jugar, debido a que en los últimos duelos por Eliminatorias, se probaron muchos métodos y todos con resultados negativos:

“En los últimos partidos que hemos tenido, hemos intentado jugar de mil maneras. Hemos probado a todos los jugadores, todos han tenido su oportunidad y lamentablemente no se dieron los resultados. En septiembre se empieza a ver la tabla y esperemos que en estos dos partidos, y la Copa América, nos dé ese plus de confianza para poder revertir esto”, indicó.

Alexander Callens y sus palabras de elogios para Erick Noriega

Una de las nuevas caras en la selección peruana es la de Erick Noriega, defensor de 22 años que milita en Comerciantes Unidos y es de las revelaciones en la Liga 1, además de ser de los más destacados de la Sub 23 en el Preolímpico. Su presencia no fue pasada por alto por Callens, con quien comparte la posición de central, y que le brindó palabras de elogio y prometió aconsejar cuando sea necesario:

“Lo veo con muchas ganas de aprender, no solo de mí, hay varios jugadores de experiencia. En lo que pueda le voy a ayudar, aconsejar pero siempre digo que cada día aprendo de alguien, le deseo lo mejor”, aseguró.