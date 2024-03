Fiscalía archiva denuncia de Jefferson Farfán contra Olenka Mejía: “La verdad siempre sale a la luz” | Willax

El lunes 18 de marzo, Olenka Mejía informó a través de sus redes sociales que el Ministerio Público ha archivado la denuncia presentada por Jefferson Farfán en su contra, la cual alegaba que ella había fingido estar embarazada del exfutbolista.

“No procede formalizar ni continuar investigación preparatoria contra Olenka Lucero Mejía Olaya por la presunta comisión del delito contra la familia - fingimiento de embarazo o parto, previsto en el primer párrafo del artículo 144° del Código Penal y contra la Fe Pública - falsedad género tipificado en el artículo 438° de la norma penal citada, en agravio de Jefferson Agustín Farfán Guadalupe”, se lee en el documento compartido por Mejía.

La excuñada de Yahaira Plasencia, quien hace poco demandó a Jefferson Farfán por violencia psicológica, celebró la resolución con un contundente mensaje.

“Siempre la verdad sale a la luz, gracias a mi familia, a mi abogado por su representación legal, quien mostró todas las pruebas necesarias para acreditar mi verdad y nunca dejarme sola, a todas las personas que confiaron y apostaron por mí. ¡Jamás callen, ni se dejen amilanar por nadie!”, escribió en sus historias de Instagram.

Denuncia de Jefferson Farfán contra Olenka Mejía fue archivada. Instagram/@mejialolenka

Las denuncias de Jefferson Farfán contra Olenka Mejía

Jefferson Farfán ha demandado a Olenka Mejía en dos oportunidades. En octubre de 2023, el exdeportista denunció a la modelo por el delito de difamación agraviada, luego que ella revelara que habían sido pareja y que sufrió la pérdida de un bebé. Dicha denuncia fue archivada por el 10° Juzgado Penal Unipersonal.

En febrero de este año, Jefferson Farfán volvió a demandar a Olenka Mejía. La empresaria comunicó que el exfutbolista estaba solicitando a la justicia peruana una condena de 2 años de pena privativa de la libertad, así como el pago de 123 mil soles en concepto de reparación civil.

Olenka Mejía asegura haber tenido un romance con Jefferson Farfán.

Olenka Mejía admite que estuvo embarazada de Jefferson Farfán

En el programa de Magaly Medina, Olenka Mejía admitió haber mantenido relaciones sexuales sin protección con Jefferson Farfán, con quien asegura haber tenido un romance, resultando embarazada de este encuentro íntimo. Lamentablemente, según su testimonio, perdió al bebé debido a un aborto espontáneo.

“[¿Tuviste un aborto espontáneo?] Es muy doloroso, pero sí, debo aceptarlo. [¿Y de Jefferson?] Sí, la única persona con la que estuve en todo ese tiempo, en todos esos meses [fue él]. Y como adultos sin cuidarse, sí, se dio así. Y fruto de ello fue un aborto espontáneo. Yo no sabía, yo no tenía conocimiento que se había dado y, de verdad, desde acá, pido también perdón a mi familia porque es por este medio que ellos se están enterando. Mi familia no sabía de todo eso porque para mí es algo traumático, algo muy doloroso”, narró la modelo, en mayo de 2023.

Olenka Mejía revela que sufrió de un aborto espontáneo durante su relación con Jefferson Farfán. (Magaly TV La Firme)

Olenka Mejía afirmó que Jefferson Farfán llegó a enterarse que había perdido a su presunto bebé. “Él me dice: ‘tú, tranquila, te va a seguir una persona de mi máxima confianza’. Inmediatamente, Robinson [amigo de Farfán enviado, según Mejía] llegó a la clínica y estuvo en todo momento ahí”, añadió la empresaria, informando también que su romance con la ‘Foquita’ terminó oficialmente el 5 de marzo, el mismo día que sufrió el aborto.